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戴墨鏡回歸八點檔 王燦眼傷視力恢復：醫囑避免撞擊

記者陳慧貞╱綜合報導
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王燦經常在8點檔中演出反派。（取材自臉書）
王燦經常在8點檔中演出反派。（取材自臉書）

8點檔反派男神王燦先前被疑因拍攝遭掌摑戲後發現「視網膜剝離受損」，在向民視「好運來」劇組吿假進行鞏膜扣壓手術後，前陣子戴墨鏡回歸，眼睛動刀後2個月，一場與龍天翔的父子對立戲，他一摘下墨鏡，眼睛竟仍泛血絲，王燦透露術後近況：「回診後視力已恢復原本的度數，醫師囑咐避免撞擊。」

事實上，王燦拍戲經歷過許多「說大不大、說小不小的傷」，長期拍8點檔，也留下不少後遺症，尤其免疫系統功能下降，曾皮膚癢一抓就細菌感染，一不注意半年內犯蜂窩性組織炎高達5、6次，還曾有次到郵輪表演，竟腿腫到無法蹲下，請船醫拿消炎藥吃後才好轉，做例行健康檢查，身體狀況還好，就是需特別注意免疫系統。

經歷眼睛手術，王燦視力恢復原本狀態，不過戲裡仍需戴墨鏡避免強光，結果造型意外符合反派角色霸氣。提到父子對立戲的劍拔弩張，王燦想起已過世的父親，直言成長過程中，父親對待自己和哥哥從不是打罵教育，而是講道理，「如果我和哥哥講話稍有不敬 ，父親就會用力捶桌子展現威嚴 」。他說，爸爸一拍桌，當場空氣瀰漫緊張感，「我們兄弟倆就會乖乖自我反省哪裡做錯了，絕對不敢像戲裡對爸爸你一句我一句嗆聲和強詞奪理」。父親在疫情期間過世，至今他仍感念父親教育兄弟倆待人接物的態度和明辨是非的能力。

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