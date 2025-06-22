hito流行音樂獎／暌違6年新歌 蔡依林壓軸首演Pleasure

蔡依林超性感，熱力炸翻現場。(記者林士傑／攝影)

2025 hito流行音樂獎頒獎典禮日前在台北小巨蛋登場，21組表演嘉賓中，華語天后蔡依林 的壓軸新歌「Pleasure」演出最受矚目，她與12位舞者帶來6分半的唱跳，更是她新專輯發布後的全球首度亮相，全場萬名觀眾隨著她的動感歌舞沸騰，尖叫聲綿延不絕。

Jolin將於7月推出暌違6年的新專輯「Pleasure」，同名領銜之作「Pleasure」MV上線後引起高度討論，現場演出終於問世，6分半表演包含「Pleasure」和「Play我呸」，只見Jolin氣勢十足登場，舉手投足充滿女王氣質，「Pleasure」新歌舞台重現MV中充滿韻律感與視覺張力。

蔡依林在瀰漫誘惑的紅色魅影燈光下，宛如一座鬼斧神工完美雕刻的女神像亮相，她身披前衛暗黑皮革裝，腳踩逆天長靴，在三大層巨大LED建造的「原罪之牆」中，登上高達三層樓的神殿頂端。

接著如電影特效般逼真的慾望巨蛇向上盤繞，蔡依林與巨蛇凝視對話呢喃著「Call me Mommy」，舞台即視感強烈，營造壯闊場景，隨著節奏變化，12名穿著透視剪裁皮革的頂尖男舞者與蔡依林用極具張力與情緒的肢體，將頂尖編舞家Robbie Blue力與美的編舞首次公開在觀眾面前。

Jolin於MV中帶領萬人獻祭的女祭司畫面，在小巨蛋舞台歡愉上演，歌曲尾聲氣勢磅礡，背景在雷霆萬鈞的雷射光束下高閃「That's my pleasure」字樣，在觀眾意猶未盡之時，Jolin換上帥氣墨鏡，從愉悅之母化身態度女王帶來「Play我呸」，並在歌曲高潮時帶來令人嘆為觀止的曼陀羅狂花，結合舞台中央的鮮紅命運之輪，又再造經典畫面。