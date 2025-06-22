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坦言懷孕在計畫之外 劉品言：但覺得很幸運

記者廖福生／綜合報導
劉品言公布喜訊後首度公開露面。(圖／台北電影節提供)
劉品言公布喜訊後首度公開露面。(圖／台北電影節提供)

電影「河鰻」與「我家的事」日前在第27屆台北電影節上舉行台灣首映，兩部片的入圍者潘綱大、藍葦華、曾敬驊等人都親赴現場。日前剛傳出結婚、懷孕的劉品言也在公布喜訊後首度公開露面。

劉品言今年擔任北影頒獎典禮主持人，與三位摯友宋芸樺、夏于喬、楊謹華開講，劉品言身穿香檳色洋裝，氣色極佳。她在論壇中自爆，其實懷孕並不是自己原本計畫好的事：「那是天時地利人和，很幸運有機會做這件事情。心態反而可以放鬆一點，看待人生、世界都變得廣很多。」

劉品言表示，當時是先接下北影主持棒，才確定懷孕，對主持工作通常48小時前才會開始緊張，至於造型部分全權交給造型師。劉品言透露目前不覺得身體有什麼狀況，但大概每三個小時要進食一次，讓她笑說：「我終於知道為什麼大家會說喜歡懷孕了！」她的預產期會是在年底。

電影「河鰻」講述一名神秘女子與一位迷失男子的相遇，逐步揭開塵封的故事。歌手柯泯薰首次演戲就是挑戰大銀幕，笑說一開始上場前會緊張，但導演喊出Action的那刻一秒入戲，她坦言，劇本中吃玻璃的部分非常吸引她，「我對於痛覺要如何詮釋非常好奇，會思考要怎樣帶給觀眾」。

歌手柯泯薰首次挑戰大銀幕略顯緊張。(記者王聰賢／攝影)
歌手柯泯薰首次挑戰大銀幕略顯緊張。(記者王聰賢／攝影)

電影「我家的事」透過四位家人的故事，真誠描繪家庭中的愛與祕密。該片一家四口藍葦華、曾敬驊、黃珮琪、高伊玲全入圍本屆北影個人獎項，曾敬驊笑說入圍很爽，「尤其戲裡家人都入圍，我每次回來拍戲有像家的感覺，導演給大家很多安全感和正能量，在這個劇組真的很幸福」。

曾敬驊笑說戲裡的家人們都入圍，讓他很開心。(記者王聰賢／攝影)
曾敬驊笑說戲裡的家人們都入圍，讓他很開心。(記者王聰賢／攝影)

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