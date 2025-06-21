前中姐趙英華隱退25年 兩女兒已養成正妹學霸

趙英華(中)和女兒Natalie(右)、Kimberly感情很好。（取材自Instagram）

57歲前中姐趙英華25年前嫁給加拿大 籍富商Kevin後徹底退出演藝圈，夫妻倆目前定居曼谷，育有2個女兒Natalie、Kimberly。趙英華駐顏有術，女兒顏值、身材也是明星等級，但媽媽本人腦筋很清楚：「現在這年代，網紅比明星還受歡迎，吃這行飯也不是有條件就行。」

趙英華曾主持「五燈獎」，也在「台灣靈異事件」與謝祖武搭檔辦案，當年紅極一時。23歲大女兒Natalie今年從加拿大UBC（哥倫比亞大學）商學院畢業，而19歲小女兒Kimberly則將前往美國加州 柏克萊大學，攻讀神經科學相關科系，未來打算成為心臟外科醫生。趙英華說：「雖然她的表姊有建議不如去念整形外科，收入會更高，但她就是想救人，對於動手術很有興趣。」

對於2個女兒，趙英華藏不住驕傲：「她們從小就乖，從不讓我費心，也都有理想目標。」雖然外型身材出眾，但都沒打算靠外表打天下，而是自己努力。像Natalie除了馬術超強，因為會唱歌，很多人覺得不妨進演藝圈發展，趙英華坦言老公和家人都不贊成，她自己也曾是女明星，並非覺得圈子有多複雜，而是生態已經改變，「不是條件好就行，還要看時機，要包裝操作，競爭很大，真正能出名的也就幾個，我覺得不必那麼辛苦，做平凡人就好」。