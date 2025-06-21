前中姐趙英華隱退25年 兩女兒已養成正妹學霸
聽新聞
test
0:00 /0:00
57歲前中姐趙英華25年前嫁給加拿大籍富商Kevin後徹底退出演藝圈，夫妻倆目前定居曼谷，育有2個女兒Natalie、Kimberly。趙英華駐顏有術，女兒顏值、身材也是明星等級，但媽媽本人腦筋很清楚：「現在這年代，網紅比明星還受歡迎，吃這行飯也不是有條件就行。」
趙英華曾主持「五燈獎」，也在「台灣靈異事件」與謝祖武搭檔辦案，當年紅極一時。23歲大女兒Natalie今年從加拿大UBC（哥倫比亞大學）商學院畢業，而19歲小女兒Kimberly則將前往美國加州柏克萊大學，攻讀神經科學相關科系，未來打算成為心臟外科醫生。趙英華說：「雖然她的表姊有建議不如去念整形外科，收入會更高，但她就是想救人，對於動手術很有興趣。」
對於2個女兒，趙英華藏不住驕傲：「她們從小就乖，從不讓我費心，也都有理想目標。」雖然外型身材出眾，但都沒打算靠外表打天下，而是自己努力。像Natalie除了馬術超強，因為會唱歌，很多人覺得不妨進演藝圈發展，趙英華坦言老公和家人都不贊成，她自己也曾是女明星，並非覺得圈子有多複雜，而是生態已經改變，「不是條件好就行，還要看時機，要包裝操作，競爭很大，真正能出名的也就幾個，我覺得不必那麼辛苦，做平凡人就好」。
退出演藝圈多年，趙英華約莫在2019年開通IG，為的是跟粉絲分享近況，但這陣子突然銷聲匿跡，她解釋母親過世後，就不太常在社群分享動態，母親節、生日等重要日子偶爾發文，其餘時間她選擇過比較低調的生活，「年紀大了，會覺得平安就好，不需要每件事都讓外界知道」。談到母親的離世，趙英華語帶思念：「媽媽是百壽，雖然不捨，但這是人生的過程。我相信她現在在天堂享福，我也該替她寬心。」
上一則
只錄取18人 吳君如女兒考取美名校先問「學費夠嗎」
下一則
FB留言