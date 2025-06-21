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和「反派」賈靜雯飆戲 阿部寬：在台北101被捕太難忘

記者陳穎╱綜合報導
賈靜雯(右)在「Candlestick」詮釋反派，陷害阿部寬。（圖／日鹿株式会社提供）
賈靜雯(右)在「Candlestick」詮釋反派，陷害阿部寬。（圖／日鹿株式会社提供）

賈靜雯和日本影帝阿部寬合演獨立電影「Candlestick」，該片在東京舉辦記者會，阿部寬分享來台拍戲趣事，他說：「第一場戲就在台北101，我在大廳被逮捕，實在很難忘。」而設局讓他被捕的正是賈靜雯。

「Candlestick」集結了台日大咖，賈靜雯飾演曾陷害阿部寬等人的台灣大企業高層「玲奈」，日本女星菜菜緒飾演交易員，林柏宏扮演阿部寬前同事、菁英企業家「盧」；玲奈的女兒則由湯詠絮演出。

阿部寬和賈靜雯首度合作卻默契十足，他說：「劇本難度高、劇情複雜，但沒想到賈靜雯表演得這麼精采，真的是很了不起的演員，非常期待下次有機會再合作。」

賈靜雯則表示，當初會接下角色，主因是沒有人找她演過這種反派，覺得很有挑戰性，當然還有一個很重要的原因，就是有機會能和阿部寬飆演技，以及故事是一個複雜度很高的AI金融詐騙題材，讓她躍躍欲試。

賈靜雯更最佩服阿部寬完全沒有架子，在台灣取景時，阿部寬和工作人員住在一樣的旅店，絲毫沒有要求大排場或有特殊要求，完全投入劇組和戲之中，讓人覺得非常感動。

日本 台北101 AI

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