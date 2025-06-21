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與羅大佑對唱台語歌 黃韻玲：逐字推敲像回學生時代

記者梅衍儂╱綜合報導
羅大佑近年創作腳步不停歇，7月將發行全新EP「季春四望夜雨愁」。（圖／大右音樂提供）
羅大佑近年創作腳步不停歇，7月將發行全新EP「季春四望夜雨愁」。（圖／大右音樂提供）

羅大佑近年創作腳步不停歇，7月將發行全新EP「季春四望夜雨愁」，向「台灣歌謠之父」鄧雨賢致敬，在原有曲目中以二創形式加入羅大佑全新創作詞曲，重新詮釋鄧雨賢的經典作品。專輯首波主打單曲「望青春風」更邀請情同師生的黃韻玲對唱。

隨著EP即將推出，羅大佑召集他在2024年開展的世界巡演「春龍交響夜音樂會」，與16位中西方原聲樂器演奏家所共組的「春龍交響樂團」，打造融合流行樂與古典樂的舞台現場，演繹EP「季春四望夜雨愁」曲目，選於2025年7月21日——鄧雨賢誕辰當日，於台灣中山堂舉行「致敬 唐崎夜雨 音樂會」。

身為戰後嬰兒潮一代的羅大佑表示：「我們活在一個充滿不確定的時代，更需要像鄧雨賢這樣的人，讓音樂回歸真誠與和諧的初衷。」羅大佑期許能發揚鄧雨賢所創作的台語歌曲藝術遺產，讓更多年輕一代深入認識鄧雨賢的音樂，帶著敬畏去傳承與煥新，他認為這樣做為一個歌手的歌唱生命，才算圓滿。

羅大佑邀請與情同師生的黃韻玲合唱「望青春風」，這是兩人首次進行錄音室單曲合作，結合新加坡國寶級音樂人吳慶隆編曲，以及合唱團、管弦樂團的演奏，流洩的樂音建構出的景象有如龐大優美的史詩，書寫歌頌著台灣最早的台語流行歌曲的歷史，「望青春風」希冀讓傳唱名曲在新世代中重新甦醒，讓音樂重新連結土地與人民。

羅大佑與黃韻玲兩位音樂人入行資歷合計近90年，面對作品絲毫不敢懈怠。錄音期間，羅大佑親自進錄音室逐字逐句與黃韻玲對唱推敲，黃韻玲笑稱彷彿「又回到學生時代」，回到對音樂最純粹熱愛的起點。

羅大佑專輯首波主打單曲「望青春風」邀請黃韻玲(見圖)對唱。(本報資料照片)
羅大佑專輯首波主打單曲「望青春風」邀請黃韻玲(見圖)對唱。(本報資料照片)

新加坡 古典樂 交響樂

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