新科超人被爆超宅 導演笑喊要飛台為阿KEN慶生

大衛科倫斯韋(左起)、詹姆斯岡恩、瑞秋布羅斯納安一起出席首映會。（圖／華納提供）

全新的「超人」(Superman)電影於馬尼拉舉辦首映，導演兼編劇詹姆斯岡恩(James Gunn)與新任超人男星大衛科倫斯韋(David Corenswet)與瑞秋布羅斯納安(Rachel Brosnahan)透過視訊連線接受台灣媒體訪問。大衛科倫斯韋遭虧私下是大宅男，導演詹姆斯岡恩甚至發下豪語，承諾要飛赴台灣參加主持人阿Ken的生日派對。

本次的「超人」電影為全新系列，與先前劇情並無連貫，但過往在「超人」電影中同事兼情人的記者角色「露薏絲蓮恩」依然存在，此次由金球視后瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan）飾演。談起成為新任超人的自我認同，大衛科倫斯韋認為每個人的生活中，都會被放進既定的框架，但超人可以同時擁有兩種衝突身分，是個非常有趣的設定。

導演詹姆斯岡恩則表示，大衛科倫斯韋私下是個很有趣的人：「他很愛小孩，就跟超人一樣，只要穿上超人制服，就會被小孩環繞。超人其實也有著一顆老靈魂，並有一顆良善的心，也是這個世界需要的。」訪談中，岡恩與瑞秋忍不住爆料大衛私下很「宅」，岡恩說：「他會聽1950年代的老音樂，我覺得超怪。」

片中與大衛科倫斯韋談戀愛的瑞秋布羅斯納安則形容，對方是她所認識最舒適真實做自己的人：「他有著不同面向，可以很傻氣，也可以很嚴肅、很酷，更能很善良，這都是他的一部分，他也很自在地在不同場合呈現不同面貌。我想我們其實都有這樣的雙重身分，只不過超人是比較極致的體現。」

記者會尾聲，3人被問到如果能瞬間飛抵台灣最想去何處，導演詹姆斯岡恩立刻笑說：「可以去你（主持人阿Ken）的生日派對啊。」現場笑翻。阿Ken當場說「那就說好囉！我們現場有錄影。」電影「超人」將於7月9日搶先美國在台上映。