爆6億台幣房產不給丁柔安貌合神離 胡瓜親發聲「這麼說」

胡瓜表示跟丁柔安感情很甜蜜。（記者林士傑／攝影）

胡瓜力甩感情失和傳聞，19日力挺陳怡婷宣傳7月演唱會，對於被爆新台幣6億房產不分給丁柔安、夫妻感情貌合神離，他不解表示「突然來這個我也看不懂，這問題我也回答不上，我還那麼年輕」。一旁的賴慧如也相當疑惑，表示胡瓜、丁柔安夫婦才旅遊回來，常看到夫婦穿情侶裝，感情相當甜蜜。

胡瓜說心情沒受新聞事件影響，對於被指只在媒體前曬恩愛，他打趣回嗆「她今天也沒來，不是自打嘴巴」，表示丁柔安除了替他安排工作，還有自己的事業，閒暇時要當志工，他說：「她幫我推掉滿多工作，捨不得我這麼忙。」夫妻早上一起吃早餐，接著送他出門，有kiss goodbye嗎？他甜蜜表示有啊。

胡瓜、丁柔安夫婦剛從日本 、香港 旅行回來，私下除了穿情侶裝，他說老婆也會穿他的運動褲、襯衫，那會打算提告嗎？他則說「告都告不完，人家又沒問候你媽媽」。他也沒有意願繼續投資房地產 ，現在生活就是做公益、過得充實，以及夫妻陪伴「不要讓人家覺得我們貌合神離」。

除了胡瓜擔任演唱會嘉賓，陳怡婷也邀好友相挺，預告會跟曾瑋中合唱「必巡」華語版，賴慧如則會帶來令人驚豔的歌舞表演，她喊話「要讓買票來看演唱會的人值回票價」。而她這回不只要唱，同時參與節目編排，遺憾沒能讓過世的阿嬤來得及見證盛況。