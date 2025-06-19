我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX太空船靜態點火測試失敗 炸成一團火球

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

爆6億台幣房產不給丁柔安貌合神離 胡瓜親發聲「這麼說」

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡瓜表示跟丁柔安感情很甜蜜。（記者林士傑／攝影）
胡瓜表示跟丁柔安感情很甜蜜。（記者林士傑／攝影）

胡瓜力甩感情失和傳聞，19日力挺陳怡婷宣傳7月演唱會，對於被爆新台幣6億房產不分給丁柔安、夫妻感情貌合神離，他不解表示「突然來這個我也看不懂，這問題我也回答不上，我還那麼年輕」。一旁的賴慧如也相當疑惑，表示胡瓜、丁柔安夫婦才旅遊回來，常看到夫婦穿情侶裝，感情相當甜蜜。

胡瓜說心情沒受新聞事件影響，對於被指只在媒體前曬恩愛，他打趣回嗆「她今天也沒來，不是自打嘴巴」，表示丁柔安除了替他安排工作，還有自己的事業，閒暇時要當志工，他說：「她幫我推掉滿多工作，捨不得我這麼忙。」夫妻早上一起吃早餐，接著送他出門，有kiss goodbye嗎？他甜蜜表示有啊。

胡瓜、丁柔安夫婦剛從日本香港旅行回來，私下除了穿情侶裝，他說老婆也會穿他的運動褲、襯衫，那會打算提告嗎？他則說「告都告不完，人家又沒問候你媽媽」。他也沒有意願繼續投資房地產，現在生活就是做公益、過得充實，以及夫妻陪伴「不要讓人家覺得我們貌合神離」。

除了胡瓜擔任演唱會嘉賓，陳怡婷也邀好友相挺，預告會跟曾瑋中合唱「必巡」華語版，賴慧如則會帶來令人驚豔的歌舞表演，她喊話「要讓買票來看演唱會的人值回票價」。而她這回不只要唱，同時參與節目編排，遺憾沒能讓過世的阿嬤來得及見證盛況。

香港 房地產 日本

上一則

Angelababy宣傳網紅小吃店 挨批「自甘墮落降身價」

延伸閱讀

香港啟德15場大型演唱會迎59萬人次 逾半內地、海外客

香港啟德15場大型演唱會迎59萬人次 逾半內地、海外客
賣周杰倫、謝霆鋒等高仿門票 8黃牛騙8.2萬美元落網

賣周杰倫、謝霆鋒等高仿門票 8黃牛騙8.2萬美元落網
首奪「最受信賴娛樂主持人」胡瓜：被信任是最大幸福

首奪「最受信賴娛樂主持人」胡瓜：被信任是最大幸福
誤拿苗真包包險鬧上警局 黃少谷下跪道歉

誤拿苗真包包險鬧上警局 黃少谷下跪道歉

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
周思潔出席床墊活動。（圖／HEKA提供）

昔日玉女歌手近況曝光 64歲美成這樣 床照流出認想戀愛

2025-06-14 02:40

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮