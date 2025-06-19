暌違11年… 哈林主持「真相大白」專揭假訊息

哈林接下全新棚內節目。（圖／公視提供）

「哈林」庾澄慶超過11年沒有主持棚內大型節目，有鑒於資訊爆炸時代到處都是假訊息，身為資訊狂熱者，他接下公視查核型綜藝「哈！真相大白了」揭假訊息真面目，他認證節目超有看頭：「如果我是觀眾，我一定會看。」

哈林先前一直在大陸發展，這兩年只做台灣騎車環島的實境秀節目，還拿下金鐘獎，沒想到他願意回來接棚內節目，這次公視全新節目「哈！真相大白了」由友松娛樂製作，次不唱歌也不選秀，而是化

身觀眾與資訊之間的橋梁，用笑聲揭露真相，用幽默破解誤會！

該節目與事實查核中心合作，鎖定現代人最常碰到的「真假資訊」，打造出一檔融合搶答PK、推理查核與娛樂效果於一體的綜藝新形態。庾澄慶首次主持查核型綜藝，將帶領來自各界的高手與素人，共同闖關真假消息、挑戰全民常識盲區。

談起接下公視「哈！真相大白了」的原因，哈林笑說：「如果我是觀眾，我會想看這個節目，因為我自己就是各式資訊的狂熱者，可是裡面常常有錯誤訊息，而且是過了一陣子才發現。」他認為現在的人每天都要面對大量訊息，這樣的節目就像資訊清道夫，幫大家快速釐清真相。

現代人資訊爆炸，用社群軟體互傳加速傳播，有時卻常常誤傳錯誤訊息。哈林舉例假消息就像朋友間口耳相傳，不知不覺以訛傳訛，「就常從朋友那聽到A，但之後故事卻發展到B。」問及現實生活中親朋好友若傳播假消息，他都怎麼反應？「因為我太了解這個朋友，所以不太會信以為真。」他笑說這次能把自己的「懷疑與查證精神」用綜藝形式傳遞出去，覺得既新鮮又有挑戰。