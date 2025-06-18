「大姊，賢慧」女導蔡渝涵攜手楊貴媚 詮釋女性力量

楊貴媚(中)在「大姊，賢慧」詮釋支撐家族重心的大姊。（圖／蔡渝涵提供）

旅美導演蔡渝涵執導短片「大姊，賢慧」，由楊貴媚飾演家族大姊，與弟妹一同處理母親的後事，卻因性別限制無法爭取應有的位置，細膩刻畫傳統女性的含蓄與壓抑。導演坦言，靈感來自家庭經歷，提及邀請楊貴媚演出時，她說：「我擔心題材敏感她會介意，她全力支持女性創作者。」

這次執導「大姊，賢慧」，靈感來自母親及親友的私密對話。她說：「我主要是去問葬儀社，了解儀式細節，確認我寫的內容是否正確。但更多是從我媽媽的經歷與感受出發，特別是傳統家庭中女性的隱忍與壓抑。片中楊貴媚所飾演的大姊，試圖在傳統葬禮中爭取發聲，卻受限於性別角色。導演表示，這樣的角色設定來自母親的啟發：「我媽媽那一代人比較含蓄，感受到不公平卻不說出口。楊貴媚在片中最終勇敢表達自己，象徵一種突破。」

對於選角，她說：「我一開始覺得楊貴媚可能不會答應，我和她見了幾次面，分享我家的故事，她非常會觀察與吸收，把這些經驗內化，彷彿成了她自己的經歷。」蔡渝涵特意保留傳統葬禮細節，例如長子替亡者戴金戒指等儀式。這些描寫不僅展現文化特色，也凸顯性別角色的微妙張力。談到拍攝過程，她笑說最大挑戰是天氣：「我們在暑假拍攝，真的超熱，冷氣還壞了，演員真的非常敬業。」整部片僅花四天半拍完，雖然最終剪掉了火葬場的部分場景，但她認為這樣更能集中情感高潮。

對於電影產業未來，她對串流平台的發展持開放態度。「我希望更多人看到我的作品，不管是影展、電影院 ，還是串流平台。」她的「私家車」已於公視及串流平台播出，而「大姊，賢慧」也期待於今年金馬影展亮相，期待觸及更多觀眾。