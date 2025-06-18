「影后」光環發酵… 陳庭妮半年9代言 喊話愛自己

陳庭妮上半年已接9支代言。（圖／Epson提供）

36歲陳庭妮近期接下日本科技品牌台灣區 代言，已是2025上半年第9支代言，千萬台幣入袋（1000萬台幣約33.8萬美元），其中包括Dior台灣區品牌大使、沐浴乳、飲品、運動鞋等類別全都囊括，只差進攻嬰童用品。下個月她和老公胡宇威登記結婚將滿2周年，對於生子始終抱著「沒有不要、有也很好」態度，經紀人為排檔期偶爾會追備孕進度，她的答案簡單明瞭：「不要問了。」

陳庭妮去年在Netflix台劇 「影后」飾演戀愛腦女星，跟楊謹華、謝盈萱、謝瓊煖扮閨密，她戒慎恐懼，努力不讓自己成為「老鼠屎」，一場在垃圾場哭到撕心裂肺的戲十分吸睛，亮眼表現也吸引不少廠商上門。其實2011年開始「真愛找麻煩」系列讓她暴紅時，最高紀錄是1年接12個代言，如今時空環境變遷更大，「影后」帶來的能見度影響不小。

今年陳庭妮以電影和實境節目為主，其他時間都在還代言債，不久前她為台、韓合作實境節目「廚師的迫降：客家廚房」到韓國出外景1周，除了SJ隊長利特、少女時代孝淵外，還有温昇豪、江宏傑 等。陳庭妮不需掌廚，由主廚分配外場工作，其實平時在家，老公胡宇威才是下廚高手。

電影部分則接拍林孝謙執導新片「陽光女子合唱團」，跟翁倩玉、鍾欣凌、陳意涵、安心亞等合作。從模特兒轉戰戲劇圈多年，陳庭妮曾以電影「青春弒戀」入圍金馬獎女配角，最近則在新作「慶祝」扮單親媽媽，坦言角色的壓力和掙扎讓她想到現代女性真實處境，總是先照顧他人才想到自己，因此體悟「愛家人和另一半同時，不能忘記愛自己，關係才能細水長流」。