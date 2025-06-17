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歐陽娜娜慶25歲 爸爸歐陽龍「破梗」毀驚喜雷翻全家

記者陳穎／綜合報導
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歐陽娜娜6月15日歡慶25歲生日，全家齊聚上海慶生。(取材自微博)
歐陽娜娜6月15日歡慶25歲生日，全家齊聚上海慶生。(取材自微博)

歐陽娜娜15日歡慶25歲生日，特地在上海舉辦一場超夢幻的「Jam Party（果醬派對）」，現場布置甜美可愛，親朋好友齊聚一堂，連爸媽歐陽龍、傅娟也到場獻上祝福，氣氛溫馨又感人。

派對上，娜娜坐在被蛋糕桌圍繞的中心位置，手捧生日蛋糕、笑容燦爛，像極了童話裡的小公主。整場派對以「果醬」為主題，滿滿甜甜的氛圍，還設有她童年照片牆，娜娜還特別跟小時候的自己合照，畫面療癒又可愛。爸媽也在現場左右夾擊親吻她的臉頰，滿滿的愛讓粉絲看了直呼：「太幸福了吧！」

雖然她在Instagram上只寫下「jam party！！」簡單一句話，但在小紅書上，她感性寫下：「25歲了，總覺得自己還是小小孩，還沒有長大，謝謝我的家人朋友，娜鐵們陪著我！」字字句句都藏著對身邊人的感激。

不過派對上也有個可愛的小插曲，原本大姊歐陽妮妮打算偷偷飛上海給妹妹驚喜，結果老爸不小心把她的行蹤照片發到家庭群組，直接「破梗」。妮妮也無奈笑說：「演了這麼久，竟然在最後一刻被我爸雷到了。」但還是獻上滿滿祝福：「相信妹妹看到我們還是很開心的吧？25歲快樂～希望你每天都快快樂樂的！」

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