丁噹將四度攻蛋 喊話：生在舞台 也要死在舞台

丁噹如今活得自在，不再那麼逞強。(記者王聰賢／攝影)

從2字頭到4字頭唱了18年，丁噹11月四度攻上台北小巨蛋，連續兩場「夜遊」巡演締造新里程碑，也不避諱談論年紀帶來的變化，她說：「滿自在的，前陣子還寫信給79歲的自己。」她感謝老天爺給予聲音這個禮物，喊話「我生在舞台，有一天也是死在舞台」。

43歲的她稱身體機能隨著年紀老化，這輩子會勤練基本功，每天1小時氣功、40分鐘腹式呼吸，「當我氣血愈好，發聲比較渾厚」。加上音樂劇的洗禮，她學會台上的收放技巧，不再是全力釋放，個性也有變化，「我以前很逞強，現在進階到師姐的狀態，放過自己這件事滿重要的」。

丁噹想起疫情 爆發期間，有次在上海準備演出，突然大樓有人確診，整棟住戶遭到禁足，不得已取消工作，發現生命要接受無常跟未知。茅塞頓開的她不願意繼續當工作狂，有空就去爬山、旅遊，抱持開闊心態結交新朋友，不把愛情當必需品，她笑說：「大概占四成，該經歷的都經歷過了，現在有男友可以，沒有也OK」。

在她眼中，恩人五月天 阿信則是不折不扣的工作狂，阿信說過五月天只會推出10張專輯，被當成發完10張就退休 的宣言，預計「回到那一天」巡演落幕開始籌備。丁噹聽見「退休」兩字，直呼「聽聽就好」，大讚五月天自出道以來初心不變，「五月天讓自己不斷強大，然後把很多舞台給師弟、妹，對於音樂的執著從未變過」。