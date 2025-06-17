父親節告白家人 AKIRA罕見曬父子同框照

林志玲日前在49歲生日時，曾罕見曬出一家三口照。(摘自臉書)

「台灣第一名模」林志玲 2019年與日本 男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，兩人育有一個兒子，林志玲也經常在個人社群平台上分享家庭生活。而昨（16）日AKIRA在國際父親節罕見公開父子同框照，羨煞眾人。

AKIRA在發文中表示，能夠成為現在的自己，都是因為有家人的支持，因此在國際父親節這天，讓他想要向家人及愛人表達自己的感激。同時AKIRA也祝福全天下的父親：「致所有的父親們，為了未來，為了我們家人的笑容，讓我們繼續前進！」

不過，令人眼睛為之一亮的是，AKIRA身穿白色T恤搭配牛仔褲，罕見曝光兒子的正面照，雖然兒子的正臉被表情符號遮住，但只見兒子穿著橘褐色條紋短袖，坐在軍綠色的玩具吉普車中，AKIRA用雙手抓著兒子小手比出「YA」的手勢，幸福氛圍不言而喻。

AKIRA曬出與兒子的照片。(摘自Instagram)

貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，紛紛留言，不到24小時就吸引4萬多人按讚，並紛紛留言回應，「兒子看起來好可愛」、「帥氣的爸爸真好」、「小寶貝現在也是小帥哥了」、「他已經長這麼大了啊」、「看到AKIRA開心的笑容給我帶來幸福」。