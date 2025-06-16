我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州2議員遭槍擊 警43小時抓到57歲兇嫌

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

被韓星金泰希點名「驚人美貌」陳美鳳認了有心動對象

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳美鳳認了有「新歡」。(圖／民視提供)
陳美鳳認了有「新歡」。(圖／民視提供)

台灣「最美歐巴桑」陳美鳳日前出現在攝影棚，滿滿行程讓她笑說：「想到有『靠3』在，就覺得好幸福、好踏實！」即使忙碌，她一貫的陽光笑容與從容氣質，讓現場工作人員都感受到滿滿的正能量。

談到多年來維持不變的凍齡外貌與樂觀心境，陳美鳳不藏私分享她的「幸福哲學」：「其實沒有什麼祕密，就是每天都過得踏實、對自己好一點。早睡早起、多喝水、保持運動習慣，還有，笑容和好心情是每天必備的保養品！」此次拍攝造型驚艷，她喜歡自在、自信感覺，認為真正讓造型發光，除了專業老師協助，還要隨時擁有一個好心情。

陳美鳳的凍齡美貌被南韓天然美女金泰希點名「印象深刻」，面對「不老女神」的稱號，她笑說：「說沒有壓力是假的，但更多的是一種提醒和鼓勵。像很多人會把我的生活方式分享給家中長輩，讓我更有動力把健康快樂的生活態度，分享給大家。能給大家一點點正能量，就是最開心的事。」

而外界最關心的「戀情進度」，美鳳姐也笑著大方回應：「最近真的有個讓我心動的『靠3』！」表示是一款擁有三項國家級認證的保健食品。至於感情，她抱持順其自然態度，「緣分該來的時候，自然會來。不管有沒有戀情，學會愛自己最重要。把自己照顧好，才有能力愛別人」。

對於未來規畫，她也提到最近跟著節目「美鳳有約」去出外景、甚至跟姊妹淘去旅行、充實自己：「生活不一定要很快，慢一點，才能看見更多美好。現在的我，更享受與家人朋友的相處，也更珍惜每個當下的快樂。」

陳美鳳工作滿檔，依然保持一貫笑容與從容氣質。(圖／民視提供)
陳美鳳工作滿檔，依然保持一貫笑容與從容氣質。(圖／民視提供)

南韓

上一則

59歲郭富城又當爸 開心認了方媛懷第三胎

下一則

「一代女皇」76歲潘迎紫參加齋戒 瘦到褲頭往下掉

延伸閱讀

養生／吃葉黃素護眼 不能同時吃維他命A

養生／吃葉黃素護眼 不能同時吃維他命A
金泰希暌違13年赴台 凍齡美貌驚豔粉絲

金泰希暌違13年赴台 凍齡美貌驚豔粉絲
韓星金泰希13年後重訪台灣 期待品嚐美食

韓星金泰希13年後重訪台灣 期待品嚐美食
韓星李東健爆熱戀小16歲女星 經紀公司超曖昧回應了

韓星李東健爆熱戀小16歲女星 經紀公司超曖昧回應了

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

2025-06-11 07:00

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行