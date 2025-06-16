被韓星金泰希點名「驚人美貌」陳美鳳認了有心動對象

陳美鳳認了有「新歡」。(圖／民視提供)

台灣「最美歐巴桑」陳美鳳日前出現在攝影棚，滿滿行程讓她笑說：「想到有『靠3』在，就覺得好幸福、好踏實！」即使忙碌，她一貫的陽光笑容與從容氣質，讓現場工作人員都感受到滿滿的正能量。

談到多年來維持不變的凍齡外貌與樂觀心境，陳美鳳不藏私分享她的「幸福哲學」：「其實沒有什麼祕密，就是每天都過得踏實、對自己好一點。早睡早起、多喝水、保持運動習慣，還有，笑容和好心情是每天必備的保養品！」此次拍攝造型驚艷，她喜歡自在、自信感覺，認為真正讓造型發光，除了專業老師協助，還要隨時擁有一個好心情。

陳美鳳的凍齡美貌被南韓 天然美女金泰希點名「印象深刻」，面對「不老女神」的稱號，她笑說：「說沒有壓力是假的，但更多的是一種提醒和鼓勵。像很多人會把我的生活方式分享給家中長輩，讓我更有動力把健康快樂的生活態度，分享給大家。能給大家一點點正能量，就是最開心的事。」

而外界最關心的「戀情進度」，美鳳姐也笑著大方回應：「最近真的有個讓我心動的『靠3』！」表示是一款擁有三項國家級認證的保健食品。至於感情，她抱持順其自然態度，「緣分該來的時候，自然會來。不管有沒有戀情，學會愛自己最重要。把自己照顧好，才有能力愛別人」。