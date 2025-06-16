徐佳瑩偷整吳青峰 一起跳扇子舞全場嗨翻

徐佳瑩(右)精心安排跟嘉賓吳青峰尬起「扇子舞」。（圖／亞神音樂提供）

台灣歌手徐佳瑩重返上海，舉辦「變得有些奢侈的事」巡演，巧妙形容心情如同相親成功，「經過上一次後，可能我們都帶了些美好的東西回去，才會有第2次的機會」。因此她與團隊斥資升級，並邀來好友吳青峰擔任嘉賓，彼此尬起扇子舞，留下經典畫面。

徐佳瑩唱「調色盤」唱到一半，吳青峰升上舞台合唱，一紅一紫的造型堪稱是「大紅大紫」，吳青峰卻突吐露遺憾「很期待可以有些奇裝異服或是歌舞表演安排」，等來的竟只有普通合唱。原來驚喜藏在後頭，當雙方合唱「歌頌者」一曲，後方不僅冒出「扇子舞」舞團，工作人員也送來2把飄扇，吳青峰先是愣住，接著盡情投入，現場立刻變成歌舞秀。

演唱到最後一句歌詞時，吳青峰忍不住轉身欣賞舞群，也謝謝徐佳瑩讓他一圓夢想，徐佳瑩得意洋洋表示：「我不會虧待你的，一個優秀的歌頌者需要專業的舞者。」接著兩人開始協調結尾Pose，徐佳瑩大讚吳青峰很有天份，但吳青峰邊嘗試邊說：「回去要跟Jolin（蔡依林 ）學一下怎麼弄。」

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡演剛奪得2025 London Design Awards 最高等級「Platinum Awards鉑金獎」，返場上海將漂浮在半空中的懸浮黑洞改得更加燦爛耀眼，同時剪輯了精華片段，搭配她的暖心話語，讓不少觀眾感動到眼眶泛淚。