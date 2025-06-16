蔡琴演唱會被告白 笑回「身分證留下來」

蔡琴聽聞「我愛妳」的告白聲，相當開心。（記者沈昱嘉／攝影）

蔡琴的動人嗓音連著3晚陪伴粉絲，更發揮幽默個性逗得滿場笑聲不斷，全場尖叫聲讓她心滿意足，聽聞「我愛妳」的告白聲，她笑回「身分證留下來」。高齡92歲蔡媽媽在最終場現身，雙手比讚給女兒滿滿肯定，下一秒感動噴淚，母女情誼感人肺腑。

她在串場紀錄片分享媽媽辛苦拉拔4個小孩長大，盡心盡力地融入外省家庭，深怕小孩華語、台語都說不好，特別準備「思慕的人」一曲送給媽媽。她直讚蔡媽媽漂亮，感謝妹妹陪在媽媽身旁，「前陣子媽媽摔跤，打電話給弟弟說一定要來看演唱會，說不定是最後一次」，蔡琴隔空喊話「不可能」，希望母女之情長長久久。

「被遺忘的時光」、「讀你」等金曲讓人融化，她在影片中自嘲從小跟「漂亮」毫無關係，在校老師評語為「很有領導能力」，不像其他女同學的「可愛漂亮」。樂觀的她不以為意，如今成為整個團隊的老大，她曾聽觀眾形容「蔡琴這種長相，年輕的時候不顯年輕，老了也不顯老，所以老是覺得她都沒變」，一舉講到她的心坎裡，樂喊「說得真棒」。

「不要告別」演唱會緊接著於9月13日移師高雄巨蛋，蔡琴希望透過首首金曲，傳達經典的永恆回憶，如同唱完「恰似你的溫柔」所言：「這些歌不是活在時間裡，而是活在永恆中。」