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粉絲告白「你是我的巧克力」蔡琴冷回：我不想坐牢

記者林士傑／即時報導
蔡琴連辦3場「不要告別 」巡演。(記者沈昱嘉／攝影)
蔡琴連辦3場「不要告別 」巡演。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣資深歌手蔡琴擁有招牌的中低音，13日起在台北國際會議中心舉辦「不要告別 」巡演，合計3場門票賣光光，幽默自嘲「沒想到以我這樣的老女人，一出場還有滿堂彩」。台下粉絲使出千方百計告白，還有人喊「妳是我的巧克力」，讓她一驚想起憲兵學校曾對陳水扁喊出同樣的話，她冷回「我會想到陳水扁，我不想去坐牢」。

她帶來「被遺忘的時光」、「讀你」等金曲讓人融化，在串場影片中自嘲從小跟「漂亮」毫無關係，在校老師評語為「很有領導能力」，不像其他女同學的「可愛漂亮」。樂觀的她不以為意，如今成為整個團隊的老大，她曾聽觀眾形容「蔡琴這種長相，年輕的時候不顯年輕，老了也不顯老，所以老是覺得她都沒變」，一舉講到她的心坎裡，樂喊「說得真棒」。

她的樂手還爆料她的桌球技巧一流，每每演唱會一結束就拉著大家PK，一打就是2個小時起跳，對此，蔡琴解釋：「其實觀眾看完演唱會後情緒很高，回家需要2個小時緩和心情，但在台上的表演者需要4個小時消化，我每次唱完回到房間，我的腦中會把節目演2遍，然後指責自己2遍，一邊檢討一邊折磨自己，所以很謝謝樂手們，讓我免去這麼多折磨。」

「不要告別」演唱會緊接著於9月13日移師高雄巨蛋，蔡琴希望透過首首金曲，傳達經典的永恆回憶，如同唱完「恰似你的溫柔」所言：「這些歌不是活在時間裡，而是活在永恆中。」

蔡琴對著麥克風送上飛吻。(記者沈昱嘉／攝影)
蔡琴對著麥克風送上飛吻。(記者沈昱嘉／攝影)

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