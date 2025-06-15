陳喬恩前經紀人出書 大爆「師徒翻臉」內幕

陳喬恩遭到前經紀人孫德榮爆料。（取材自微博）

台灣資深經紀人孫德榮日前上「命運好好玩」被問到子弟兵中最讓他傷心的人時，他大嘆三聲：「自以為很漂亮，自以為她很棒，自以為她的一切都是靠她自己，自以為她是天下的萬人，陳喬恩 。」

孫德榮在節目中爆料，陳喬恩當年一紅，他就安排跟吳宗憲一起主持綜藝節目，結果陳喬恩被抓包在攝影棚喝酒，氣得孫德榮將她冷凍一年。在這段期間他安排陳喬恩學習才藝，後來她到了大陸演戲走紅，「她也覺得是她自己的功勞，她都沒有看到我們去求誰」。

孫德榮日前出席新書「我就是狂：我的人生不需要你按讚」簽名會，坦言這本書就是寫他的恩仇錄，還有人透過小刀來拜託他不要寫，「寫了會屍橫遍野」。但他沒在怕，自豪：「我敢這麼狂是因為都是別人欠我，我會有憑有據。」

孫德榮直言書裡當然會有陳喬恩的篇幅，「我本來旗下女藝人生就不多，而且我對她真的是用心良苦，那她一直認為她自己最好，我也不反對，反正人生嘛，就是有緣分在一起，沒緣分就各自努力、各自祝福」。他直言陳喬恩個性倔強，和她合作過的人都是「合作一次罵一次」。

至於上節目後有沒有跟陳喬恩聯繫，孫德榮說兩人已經超過10年沒聯絡，「她結婚的時候我有透過人帶話給她，結了婚脾氣就不要這麼大，以和為貴。」