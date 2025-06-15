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馬景濤18歲帥兒 根本神複製 小兒子是花美男

記者趙大智／綜合報導
18歲馬世天長相神複製老爸馬景濤（圖）。（取材自微博）
18歲馬世天長相神複製老爸馬景濤（圖）。（取材自微博）

台灣男星馬景濤2006年與小21歲大陸女星吳佳尼結婚，育有二子馬世天、馬世心，2017年離婚，雙方未撕破臉。吳佳尼本月為長子歡慶18歲生日，馬世天神複製老爸長相，而16歲的馬世心屬於韓系花美男，曾跟著媽媽在鏡頭前化妝，有意進軍演藝圈。

馬景濤當年拍「封神榜」，結識琵琶精吳佳尼，相識不到三個月就閃婚，吳佳尼為照顧兩個兒子淡出幕前，直到2017年離婚才復出。吳佳尼長相神似台灣女星周曉涵，可能是從小帶孩子緣故，母子關係親近。

吳佳尼在帶著小兒子馬世天化妝時，曾說：「這臉型跟我一模一樣！」相對的馬世天戴著眼鏡長相斯文，完全就是馬景濤年輕時模樣。吳佳尼在馬世天18歲這天發文，喊他「美男子」，無論未來選擇哪條路，她都無條件支持，「作為演員，媽媽經歷過掌聲，也經歷過低谷，但我始終相信，只要心裡有熱愛，腳下有方向，沒什麼困難是過不去的」，最後那句「謝謝你讓我成為你的媽媽」也太讓人噴淚。

吳佳尼也在小紅書影片透露，馬世心會在家自己染髮化妝，笑說：「我覺得可酷了。」顯示開明教育態度，還說從幼兒園就有小女生追在兒子後面跑著喊：「心心、心心！」馬世心顯然也知道自己好看，想當顏值主播，他會畫畫，也愛寫歌，媽媽超驕敖：「不愧是我的兒子！」

馬景濤近日推出西安旅遊Vlog，影片中身型精實，看不出63歲。他以另一種方式表達對兒子的愛，將父親、自己以及兒子們的影片融在一塊，寫下「父愛如山」感嘆。

18歲馬世天（圖）長相神複製老爸馬景濤。（取材自微博）
18歲馬世天（圖）長相神複製老爸馬景濤。（取材自微博）

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