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曾逼哭彭佳慧…季忠平錄音超嚴格 陳明真無感

記者趙大智／綜合報導
季忠平（右）讓陳明真享受管弦樂伴奏演出。（記者王聰賢／攝影）
季忠平（右）讓陳明真享受管弦樂伴奏演出。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人陳明真和音樂人老公季忠平結婚15年，近期將10歲雙胞胎兒送到新加坡讀書，夫妻倆14日在演出「承弦啟後」音樂會前彩排。季忠平在錄音室向來嚴格，連鐵肺歌后彭佳慧都曾被逼哭過，唯獨老婆一滴淚都沒掉：「她滿勇敢的，換做其他歌手一定崩潰！」

季忠平和敦中弦樂團指揮許家銘是高中同學，他第一次邀陳明真跟弦樂團合作，笑說：「讓我太太享受一下管弦樂，高難度的。」 陳明真當晚演唱老公經典名曲「如果雲知道」，彩排後謙稱未開嗓，尚未融入音響。她對老公甜笑還微鞠躬：「謝謝給我這個機會，演唱你的作品。」 對他的崇拜展露無遺。

進了錄音室，季忠平六親不認，他說：「錄音時，她一直以為她是我太太，但我認為要唱好，要當個藝術家。」當陳明真沒達到要求，他會按暫停鍵面無表情的問：「妳知道麥克風的意思嗎？」先前為了錄製「遊園警世夢」這首歌，他讓陳明真連續進錄音室一個月，唱到聲音全啞，甚至第一個字就磨了幾百遍。

季忠平不否認這是一種「冷暴力」，但陳明真渾然不覺：「不會啊，關起門就他知、我知，何況我非常相信他，只有他可以掌握我的音色。」她跟季忠平結婚15年，以47歲超高齡生了雙胞胎，曾以略撒嬌口吻抱怨：「你都沒幫我寫一首歌！」這回季忠平搭新航返台，邊聽歌就邊打算幫愛妻出一張全新專輯，也算讓她美夢成真。

在錄音室凶完老婆，季忠平被問出來後有無求和？他笑說：「當她聽到（成品）就是最好的安慰方式，我真的滿嚴的。」陳明真果然摩羯座耐操，竟然覺得很愉快，「這製作人專屬於妳，量身打造歌曲，喜歡這種感覺」。

新加坡 新航

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