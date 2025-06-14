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萬人齊嗨 伍佰熱鬧開唱：你們都是我的特別來賓

記者梅衍儂╱綜合報導
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伍佰帶著全場歌迷盡情喊唱，領著大家進入他的搖滾殿堂。（記者王聰賢／攝影）
伍佰帶著全場歌迷盡情喊唱，領著大家進入他的搖滾殿堂。（記者王聰賢／攝影）

台灣6月微雨，潮濕悶熱，小巨蛋1.1萬觀眾都在等待一種醒來。當伍佰&China Blue穿著黑色燕尾服站在舞台斜坡上，重現1999年的演唱會剪影開場，全場盡情喊唱，搖滾至極，也快樂至極。

出道35年，與China Blue也組團33年了，伍佰的第7度小巨蛋、第15回大型巡演取名「Rock Star 2」，他沒有變溫柔，而是變更篤定，「我宣布，以後我的演唱會不會再有別的名字，『都會是Rock Star』，只會用數字分別，上次是1，這次是2，『Rock Star 2』的內容，我以酷為原則。怎麼酷我怎麼排。」

他玩小喇叭、玩搖鈴，更喜歡玩觀眾，「大家晚安，你們搶到票了，你們已經贏一半了，怎麼搶的啊？機器搶的會抓起來喔！」又說：「面前的你們是否依然愛我，不要騙我，我很脆弱。」近年他演唱會不愛找嘉賓，而是把歌迷放在和他對等的位置，他曾說真正的伍佰在每個人自己的心裡，他說：「這是我們的演唱會，我們的，不是我的，我沒有特別來賓，你們都是我的特別來賓。」

伍佰演唱是敏銳的、天真的，帶著濕氣和詩氣，「九重天」重新編曲加入現代舞者與管樂手，情緒張力極高，帶著劇場熱鬧的搖滾；「夏夜晚風」詩意吹拂，「浪人情歌」、「挪威的森林」是無需言說的風景。盡管舞台千變萬化，但氣味沒變，那是伍佰特有的、沉浸的台式搖滾。

萬人齊唱的盛況是伍佰演唱會的標誌，台下不時響起「俊霖我愛你」、「伍佰好帥」，看似與搖滾皇帝風格違和，但微笑接受歌迷示愛的他，來了一句最搖滾的老友式問候：「我們都在，我們都來了，我們都過來了。」

伍佰 現代舞

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