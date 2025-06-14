我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

你的故事我的夢 60歲周丹薇笑稱：我是瓊瑤老女郎

記者趙大智╱綜合報導
周丹薇曾2次跟瓊瑤的邀約擦身而過。（記者王聰賢／攝影）
周丹薇曾2次跟瓊瑤的邀約擦身而過。（記者王聰賢／攝影）

瓊瑤去年12月辭世，享壽86歲，經典作品仍持續流傳，舞台劇「你的故事我的夢」搶先登場，由郎祖筠執導，隋棠、李千娜、林雨宣主演，李千娜詮釋當年林青霞「江雁容」的角色，雖然無法體驗當年的師生戀有多大膽，仍很有自信的說：「我也是敢愛敢恨」。

「你的故事我的夢」結合的是「窗外」、「一簾幽夢」，除了李千娜之外，「一簾幽夢」經典姊妹花「綠萍」、「紫菱」，則由隋棠、林雨宣分別詮釋蕭薔、陳德容的角色，而讓姊妹共同愛上的「楚濂」，由曾少宗飾演，風度翩翩的迷人紳士「費雲帆」則由莊凱勛飾演。

林雨宣對於「瓊女郎」身分坦言根本腿軟，但也認為是成就解鎖：「以後也不見得有機會演到瓊瑤阿姨的劇本。」至於聽到隋棠是姊姊會緊張嗎？她指棠棠是偶像劇女神，自己則穿梭在時代劇，很期待合作。

導演郎祖筠10多年前就想把瓊瑤的作品搬上舞台，如今終於圓夢，她巧妙形容「窗外」就是得站到窗前，因此就會看到「一簾幽夢」的珠簾，2部戲其實是有相關的。至於選角，她坦言舞台基本能力要有，不是隨便就能上去。

湯志偉其實是這次參演演員當中唯一演過瓊瑤劇的，且一路從童星、男主角演到爸爸，這回跟周丹薇是夫妻。周丹薇透露早年2次跟瓊瑤的邀約擦身而過，沒想到年過60歲能夠演到，笑說：「我是瓊瑤老女郎。」由於乾女兒孟耿如與黃子佼爆出離婚，周丹薇再被問此事時說：「這段時間她希望安靜，沒有打擾她。」看媒體報導才知孟耿如爆離婚的事。

李千娜（左起）、林雨宣、郎祖筠、周丹薇和湯志偉演出瓊瑤的「你的故事我的夢」。（記...
李千娜（左起）、林雨宣、郎祖筠、周丹薇和湯志偉演出瓊瑤的「你的故事我的夢」。（記者王聰賢／攝影）

瓊瑤 隋棠 林青霞

上一則

章子怡冷艷、張鈞甯高雅、木村光希性感 同場競艷

下一則

「6年版稅，1分沒有」 鄧紫棋6年抗爭奪舊作重錄權

延伸閱讀

斷開黃子佼期盼重回演藝圈？命理師曝孟耿如真實心境

斷開黃子佼期盼重回演藝圈？命理師曝孟耿如真實心境
孟耿如傳離婚？劉以豪坦言有聯絡 盼外界給她空間

孟耿如傳離婚？劉以豪坦言有聯絡 盼外界給她空間
秦漢支持瓊瑤翩然離世有原因 他也願意「主動再見」

秦漢支持瓊瑤翩然離世有原因 他也願意「主動再見」
79歲秦漢首談瓊瑤辭世「重病會採主動」自嘲：也可能孬掉

79歲秦漢首談瓊瑤辭世「重病會採主動」自嘲：也可能孬掉

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

2025-06-11 07:00

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差