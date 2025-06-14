你的故事我的夢 60歲周丹薇笑稱：我是瓊瑤老女郎

周丹薇曾2次跟瓊瑤的邀約擦身而過。（記者王聰賢／攝影）

瓊瑤 去年12月辭世，享壽86歲，經典作品仍持續流傳，舞台劇「你的故事我的夢」搶先登場，由郎祖筠執導，隋棠 、李千娜、林雨宣主演，李千娜詮釋當年林青霞 「江雁容」的角色，雖然無法體驗當年的師生戀有多大膽，仍很有自信的說：「我也是敢愛敢恨」。

「你的故事我的夢」結合的是「窗外」、「一簾幽夢」，除了李千娜之外，「一簾幽夢」經典姊妹花「綠萍」、「紫菱」，則由隋棠、林雨宣分別詮釋蕭薔、陳德容的角色，而讓姊妹共同愛上的「楚濂」，由曾少宗飾演，風度翩翩的迷人紳士「費雲帆」則由莊凱勛飾演。

林雨宣對於「瓊女郎」身分坦言根本腿軟，但也認為是成就解鎖：「以後也不見得有機會演到瓊瑤阿姨的劇本。」至於聽到隋棠是姊姊會緊張嗎？她指棠棠是偶像劇女神，自己則穿梭在時代劇，很期待合作。

導演郎祖筠10多年前就想把瓊瑤的作品搬上舞台，如今終於圓夢，她巧妙形容「窗外」就是得站到窗前，因此就會看到「一簾幽夢」的珠簾，2部戲其實是有相關的。至於選角，她坦言舞台基本能力要有，不是隨便就能上去。