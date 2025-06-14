你的故事我的夢 60歲周丹薇笑稱：我是瓊瑤老女郎
瓊瑤去年12月辭世，享壽86歲，經典作品仍持續流傳，舞台劇「你的故事我的夢」搶先登場，由郎祖筠執導，隋棠、李千娜、林雨宣主演，李千娜詮釋當年林青霞「江雁容」的角色，雖然無法體驗當年的師生戀有多大膽，仍很有自信的說：「我也是敢愛敢恨」。
「你的故事我的夢」結合的是「窗外」、「一簾幽夢」，除了李千娜之外，「一簾幽夢」經典姊妹花「綠萍」、「紫菱」，則由隋棠、林雨宣分別詮釋蕭薔、陳德容的角色，而讓姊妹共同愛上的「楚濂」，由曾少宗飾演，風度翩翩的迷人紳士「費雲帆」則由莊凱勛飾演。
林雨宣對於「瓊女郎」身分坦言根本腿軟，但也認為是成就解鎖：「以後也不見得有機會演到瓊瑤阿姨的劇本。」至於聽到隋棠是姊姊會緊張嗎？她指棠棠是偶像劇女神，自己則穿梭在時代劇，很期待合作。
導演郎祖筠10多年前就想把瓊瑤的作品搬上舞台，如今終於圓夢，她巧妙形容「窗外」就是得站到窗前，因此就會看到「一簾幽夢」的珠簾，2部戲其實是有相關的。至於選角，她坦言舞台基本能力要有，不是隨便就能上去。
湯志偉其實是這次參演演員當中唯一演過瓊瑤劇的，且一路從童星、男主角演到爸爸，這回跟周丹薇是夫妻。周丹薇透露早年2次跟瓊瑤的邀約擦身而過，沒想到年過60歲能夠演到，笑說：「我是瓊瑤老女郎。」由於乾女兒孟耿如與黃子佼爆出離婚，周丹薇再被問此事時說：「這段時間她希望安靜，沒有打擾她。」看媒體報導才知孟耿如爆離婚的事。
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