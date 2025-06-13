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合體破局？朱孝天：我很想但沒辦法「F4早斷聯」

記者陳穎／綜合報導
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朱孝天目前都在大陸直播帶貨。(取材自朱孝天微博)
朱孝天目前都在大陸直播帶貨。(取材自朱孝天微博)

F4日前傳出將於「25周年演唱會」合體，言承旭、朱孝天和吳建豪尚未表態，周渝民日前為「我們與惡的距離2」現身宣傳，周渝民對於F4合體問題時直言：「每年都有機會！都有人來找，我當然希望可以啊，但可能性大嗎？我不知道。我對F4我有自己的期望，如果單純想賺錢就不要來找我，可能要有規畫。」

目前都在大陸工作的朱孝天在直播也提及合體一事，他說：「只要是四個人的事情，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應的。其他三個人的狀態我沒有辦法作太多的說明。目前沒有接到要合體的通知。我確實很想合體，但就是沒辦法。」他也坦言和其他三人都已斷聯，並沒有聯繫方式。

根據「鏡周刊」報導，2001年偶像劇「流星花園」，讓言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天四人組成的F4暴紅，2009年團體解散後，他們只有在2013年春晚上合體演出，之後四人在大陸各自發展，言承旭、周渝民都在戲劇圈深耕，言承旭偶爾會上綜藝節目，吳建豪除了綜藝外，也會接商演，更創立自己的品牌，朱孝天如今則轉型直播帶貨。

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