我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

庾澄慶慟別資深音樂人韓賢光：搖滾不死

記者林士傑╱綜合報導
黃韻玲上台致詞，分享跟韓賢光的回憶。（記者沈昱嘉／攝影）
黃韻玲上台致詞，分享跟韓賢光的回憶。（記者沈昱嘉／攝影）

67歲的資深音樂人韓賢光上個月在上海突發心源性猝死，親友辦紀念音樂會，殷正洋、康康、黃韻玲、潘越雲、鄭怡等一票星友到場悼念，庾澄慶（哈林）慟別好友深受打擊，上台致意稱第一時間很震驚，強忍悲痛喊話「搖滾不死」。

哈林17歲認識韓賢光，形容韓賢光是發光發亮的熱體，「其實同期的音樂人離開，對我來講壓力很大，除了心裡面的遺憾，也知道自己慢慢在面臨人生的過程」，他也高呼：「Rock N roll Never Die, They Just Fade Away. （搖滾不死，他們只是消逝了）」

未到場的王力宏錄了音檔形容韓賢光是愛笑的老師，讓他知道錯了也要樂觀面對，「很多新人那時很容易受打擊，願上帝保佑你、全家人，以後我唱錯，我知道一定會有個天使在我耳邊說『你又搞砸了』，我會會心一笑，開心的唱下去，謝謝你，韓老師」。

林志炫視韓賢光為恩師，錄VCR說從優客李林時期、單飛，韓賢光一直都在身邊，「很遺憾他提前離開我們，搬到天上去住，若干年後我也搬到天上去住，希望到時候在天上他依然是我們的天使，繼續組團聊音樂」。

「優客李林」另一位成員李驥沒有現身，先前疑不滿林志炫沒有關心開嗆，韓賢光的遺孀Gina提到優客李林是韓賢光最得意的作品，「這2年他直播很常提到優客李林，講到眼睛就會發亮，心裡是充滿驕傲的，你們2位永遠是他最驕傲的學生，希望未來的日子裡不同的領域可以持續發光發熱」。

哈林庾澄慶悼念亡友。（記者沈昱嘉／攝影）
哈林庾澄慶悼念亡友。（記者沈昱嘉／攝影）

王力宏 猝死

上一則

雷佳音扮荔枝使 馬伯庸讚演活了原著角色

下一則

洪金寶開抖音 曬三代同堂合照 愛妻搶眼驚豔網友

延伸閱讀

天使的笑與淚（一五）

天使的笑與淚（一五）
范瑋琪補位林志炫進「歌手」 網友質疑有「劇本」

范瑋琪補位林志炫進「歌手」 網友質疑有「劇本」
范瑋琪加入 林志炫「歌手」慘遭淘汰 網疑有內幕

范瑋琪加入 林志炫「歌手」慘遭淘汰 網疑有內幕
小哈利在西班牙穿肚兜上街 背部全裸剩一根繫帶

小哈利在西班牙穿肚兜上街 背部全裸剩一根繫帶

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員且曾經整容。(取材自Instagram)

天王嫂有無整容 兩個女兒「幫忙」證明

2025-06-05 07:00
雷佳音(左)和岳雲鵬的演出相當有默契。(取材自微博)

「長安的荔枝」評價兩極 馬伯庸挺雷佳音：演活了李善德

2025-06-09 07:00

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效