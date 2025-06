庾澄慶慟別資深音樂人韓賢光：搖滾不死

黃韻玲上台致詞,分享跟韓賢光的回憶。(記者沈昱嘉/攝影)

67歲的資深音樂人韓賢光上個月在上海突發心源性猝死 ,親友辦紀念音樂會,殷正洋、康康、黃韻玲、潘越雲、鄭怡等一票星友到場悼念,庾澄慶(哈林)慟別好友深受打擊,上台致意稱第一時間很震驚,強忍悲痛喊話「搖滾不死」。

哈林17歲認識韓賢光,形容韓賢光是發光發亮的熱體,「其實同期的音樂人離開,對我來講壓力很大,除了心裡面的遺憾,也知道自己慢慢在面臨人生的過程」,他也高呼:「Rock N roll Never Die, They Just Fade Away. (搖滾不死,他們只是消逝了)」

未到場的王力宏 錄了音檔形容韓賢光是愛笑的老師,讓他知道錯了也要樂觀面對,「很多新人那時很容易受打擊,願上帝保佑你、全家人,以後我唱錯,我知道一定會有個天使在我耳邊說『你又搞砸了』,我會會心一笑,開心的唱下去,謝謝你,韓老師」。

林志炫視韓賢光為恩師,錄VCR說從優客李林時期、單飛,韓賢光一直都在身邊,「很遺憾他提前離開我們,搬到天上去住,若干年後我也搬到天上去住,希望到時候在天上他依然是我們的天使,繼續組團聊音樂」。