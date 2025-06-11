庾澄慶慟別資深音樂人韓賢光：搖滾不死

黃韻玲上台致詞，分享跟韓賢光的回憶。（記者沈昱嘉／攝影）

67歲的資深音樂人韓賢光上個月在上海突發心源性猝死 ，親友辦紀念音樂會，殷正洋、康康、黃韻玲、潘越雲、鄭怡等一票星友到場悼念，庾澄慶（哈林）慟別好友深受打擊，上台致意稱第一時間很震驚，強忍悲痛喊話「搖滾不死」。

哈林17歲認識韓賢光，形容韓賢光是發光發亮的熱體，「其實同期的音樂人離開，對我來講壓力很大，除了心裡面的遺憾，也知道自己慢慢在面臨人生的過程」，他也高呼：「Rock N roll Never Die, They Just Fade Away. （搖滾不死，他們只是消逝了）」

未到場的王力宏 錄了音檔形容韓賢光是愛笑的老師，讓他知道錯了也要樂觀面對，「很多新人那時很容易受打擊，願上帝保佑你、全家人，以後我唱錯，我知道一定會有個天使在我耳邊說『你又搞砸了』，我會會心一笑，開心的唱下去，謝謝你，韓老師」。

林志炫視韓賢光為恩師，錄VCR說從優客李林時期、單飛，韓賢光一直都在身邊，「很遺憾他提前離開我們，搬到天上去住，若干年後我也搬到天上去住，希望到時候在天上他依然是我們的天使，繼續組團聊音樂」。