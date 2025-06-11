以歌手入圍金曲 林美秀：聽到時正在等便當 嚇到哭

林美秀慶祝入圍金曲，想再出一張專輯。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人林美秀首度以個歌手身分發表的「Lady Pum Pum」專輯，一舉拿到金曲獎「最佳台語女歌手獎」入圍門票，無奈當天因有舞台劇 演出確定缺席，她提前舉辦入圍感謝餐會，坦言至今仍有莫名其妙的感動。

「宣布入圍的那一刻，我還在等先生買便當，後來他進門跟我說恭喜，我嚇到哭了，『怎麼可能是女歌手？我應該是新人吧』」。林美秀簡單吃著最愛的燉肉飯，一臉難以置信。

問到如何慶祝？她思考兩秒：「我想再出一張啊，而且已有構想，但出唱片其實比拍戲更費心。」所以她也直言：「我現在就努力拍戲、繼續存錢，才有資金做我想做的事。」

她雖無法出席金曲獎，卻曾想過不如就以舞台劇「人間條件四」的造型登紅毯，搞不好可以成為當天最美的那一位，「因為那天要演兩場，且都是哭戲，情緒轉換太大，我也不想讓劇團擔心，但我心與大家同在。」

她還提到私下曾與彭佳慧及許富凱相約，「我以前絕對不敢在他們面前唱歌，佳慧卻說每個人唱歌的特色都不同，還反過來安慰我說，『美秀姐，這不一樣啦』，3人直接搭捷運去唱KTV，由我唱歌給他們聽」。

而不管有沒有得獎，林美秀都想說出心裡所想：「我還是一樣是演員，幸運也一直都在，不用擔心，我只是個站在中間的那位莫名其妙的人，謝謝那些相信我、願意陪我走到這裡的人。」