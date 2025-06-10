劉以豪「山忌」變紙片人 不離不棄中邪女友惹淚崩

劉以豪在「山忌 黃衣小飛俠」對中邪的女友不離不棄。(圖／威視提供)

改編自台灣高山流傳逾半世紀的靈異傳說，由破億電影「紅衣小女孩」幕後團隊傾力打造的全新驚悚力作「山忌 黃衣小飛俠」，上映首周末三日票房全台強勢突破1222萬，一舉奪下2025年台灣電影開片票房冠軍，不僅創下自「角頭－大橋頭」後最佳開片紀錄，更刷新今年三項票房紀錄—「2025台灣電影最高開片票房」、「2025華語電影開片冠軍」、「2025亞洲恐怖片開片冠軍」。在上半年華語片市場相對低迷之際，為影壇注入一劑強心針，成為今年必看的台灣電影。

電影上映期間，主創團隊也全力衝刺，首周末兵分兩路參與近50場影廳見面會，與觀眾近距離互動交流。劇組所到之處都被熱情觀眾團團包圍，獲得巨星級待遇。劉以豪的粉絲特別準備基隆特色美食「營養三明治」為偶像補充能量，曹佑寧則收到近期暴紅的「香菜口味」零食，讓他忍不住現場嘗鮮。來自香港 的袁澧林也把握空檔大啖台灣美食，甚至提前查好戲院周邊小吃名單，收工後快閃巷弄小店，展現十足的「時間管理大師」精神。

不僅在台票房表現亮眼，片商也同步宣布捷報，「山忌 黃衣小飛俠」版權已成功銷售至韓國及多個東南亞 地區，累計拓展至超過10個海外地區。全球觀眾都將有機會大銀幕見證這部結合台灣在地傳說與驚悚元素的原創力作。更多映後QA映後場次也將於近日公布，主創團隊都續走訪戲院，與更多觀眾分享拍攝點滴與幕後故事。

片中，劉以豪飾演的陳嘉銘對中邪的女友不離不棄，最終向袁澧林飾演的宋玉欣告白，這場戲讓無數觀眾哭到措手不及，直呼「沒預期需要準備衛生紙」、「以豪這麼帥又這麼深情，簡直太犯規」。劉以豪坦言自己平時不會輕易落淚，當下那份情感是自然湧現，「不管是脆弱感還是最內心的那一面，就跟著角色釋放出來。」

袁澧林則形容這場戲極度揪心，「我們拍了一整天，反覆哭了一整天，嘉銘跟玉欣間過往的疙瘩和無法解開的結終於在這裡解開。」為貼近角色狀態，劉以豪更刻意暫停健身兩個多月，讓原本的肌肉消氣，甚至連腰圍都小一圈，戲服都得不斷修改縫緊，他表示：「兩個多月沒有健身，整個人愈看愈單薄，快變紙片人。」在細節處也展現敬業精神。