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和林俊傑上舞台飆歌 A-Lin笑稱：好像2片行走的CD

記者林士傑╱綜合報導
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能寫能唱的林俊傑，稱台北是音樂事業起點。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）
能寫能唱的林俊傑，稱台北是音樂事業起點。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑連著兩晚征服台北大巨蛋，搭乘造價台幣800萬(約26.7萬美元)的超跑造型鋼琴車環繞全場，第2場驚喜祭出歌王、歌后的雙金組合，邀來A-Lin合體飆唱。實力過人的林俊傑享有「行走的CD」美名，A-Lin笑稱剛剛跟林俊傑一起走到主舞台，有如2片「行走的CD」，幽默暗喻逗樂眾人。

能寫能唱的林俊傑拿過多座金曲獎，台北是其音樂事業起點，也是團隊JFJ發跡之地，對他而言別具意義，因此希望透過音樂和好久不見的大家敘舊。他重新編排「JJ20 FINAL LAP」世界巡演的歌單、舞蹈，並且費盡心思編曲，盡情玩音樂外還有自彈自唱環節，要讓所有觀眾盡興。

「關鍵詞」、「江南」等歌曲全場齊聲合唱，讓他感動萬分，透露「小酒窩」一曲的故事，他說每次跟好友唱KTV，總會提醒「不要一開始就點我的歌」，不然像在上班，結果第1首永遠都是「小酒窩」，讓他哭笑不得。

他搭乘鋼琴車帶來「記得」、「她說」，接受歌迷點歌「茉莉雨」、「裂縫中的陽光」等，並將「愛笑的眼睛」、「翅膀」串成組曲，讓人驚喜連連。在他演唱「媽媽的娜魯娃」回主舞台之際，A-Lin驚喜現身合唱，林俊傑對她歌藝印象深刻之外，大讚酒量也是一流，讓A-Lin直喊：「鄭重強調，我戒酒了。」

林俊傑形容音樂是讓人覺得安全的避風港，加上歌迷相伴，進而產生更多的靈感與正能量，「今晚大巨蛋就是我們的聖所，我要好好把握跟你們面對面的現場」。馬不停蹄的他休息數日，本周末在首爾連唱2場，月底則會重返大陸北京鳥巢，連唱9場刷新生涯里程碑。

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