觀影說劇╱陳庭妮扮失婚女 揭離婚可能是重生

陳庭妮在「慶祝」劇中演單親媽媽。（圖／寬想國際娛樂提供）

台灣演員陳庭妮主演電視電影「慶祝」，該劇改編自精神科醫師鄧惠文經典作品「婚內失戀」，劇中她飾演一名單親媽媽，在事業與家庭之間苦苦掙扎，心理壓力大到幾近崩潰，是整部戲最具壓抑感的角色之一，陳庭妮分析角色心境：「因為太想做好，反而把自己綁得很緊，導致事事不順！」她鼓勵女性在感情中不該總是為他人或大局著想：「該多聽聽自己的聲音，這不是一種自私，而是一種跟細水長流的相處方式。」

陳庭妮與胡宇威2023年7月在紐約登記結婚，婚後近2年，透過演出「慶祝」，她對婚姻、愛情與人生有了新的體悟，「其實拍攝的時候，很多角色的心境都和我現在人生階段的感受交織在一起，很難分得清是角色帶給我靈感，還是我帶入了自己的經歷去詮釋張璃。」

她認為，這就是人生每個階段的「濃縮」：「每一次拍攝，都是把自己此刻的人生經驗化成角色的樣子，彼此是互相成就的。」

談到「慶祝」這部作品最大的價值，陳庭妮認為正是「開放的討論空間」：「它就像一本書，有很多不同的章節與觀點，沒有評論誰對誰錯。觀眾可以在某些台詞或情節中被打動，產生反思或共鳴，這就是我覺得最能療癒人心的地方。」

扮演失婚女，陳庭妮也認為：「人與人之間的相遇，本來就是因為有課題要學習。有一天分開，也許是課題結束，該走向下一階段了。」她相信「婚姻中途登出」的女性值得擁有更多勇氣和自信，「不要把內心鎖住，離婚也可能是種重生！」