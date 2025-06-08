陳庭妮「慶祝」演單親媽 鼓勵女性：離婚也是重生

陳庭妮在「慶祝」劇中演單親媽媽。(圖／寬想國際娛樂提供)

台灣女星陳庭妮主演電視電影「慶祝」，該劇改編自精神科醫師鄧惠文經典作品「婚內失戀」，劇中她飾演一名單親媽媽，在事業與家庭之間苦苦掙扎，心理壓力大到幾近崩潰，是整部戲最具壓抑感的角色之一，陳庭妮分析角色心境：「因為太想做好，反而把自己綁得很緊，導致事事不順！」她鼓勵女性在感情中不該總是為他人或大局著想：「該多聽聽自己的聲音，這不是一種自私，而是一種跟細水長流的相處方式。」

陳庭妮與胡宇威2023年7月在紐約登記結婚，婚後近2年，透過演出「慶祝」，她對婚姻、愛情與人生有了新的體悟，「其實拍攝的時候，很多角色的心境都和我現在人生階段的感受交織在一起，很難分得清是角色帶給我靈感，還是我帶入了自己的經歷去詮釋張璃。」她認為，這就是人生每個階段的「濃縮」：「每一次拍攝，都是把自己此刻的人生經驗化成角色的樣子，彼此是互相成就的。」