吳姍儒緊張接棒「一字千金」 認中文程度「只有國中畢業」

吳姍儒進棚錄「一字千金」，興奮又緊張。(記者王聰賢／攝影)

Sandy吳姍儒接下公視益智節目「一字千金」，正式進棚錄影。她坦言自己既興奮又緊張，因為自己的中文程度「只有國中畢業」，所以抱持著邊主持邊學的心態，打算一有問題就隨時向教授請教。

吳姍儒從曾國城手中接棒主持了10年的「一字千金」，沒有特別向曾國城請教，但之前節目年年入圍金鐘獎，確實帶給她不小的壓力。吳姍儒透露一開始接到邀約時非常掙扎，不停來回思考，後來考慮到對節目的喜愛和有教授可以解答，才決定一試。

因為先前曾國城曾因為失言引發素人來賓不快，吳姍儒直言主持人檯面上的工作多少跟檯面下不一樣，自己也在持續學習如何拿捏得宜。

然而日前傳出吳宗憲幫她向電視台高層爭取主持「11點熱吵店」，吳姍儒馬上澄清：「這是假新聞，他怎麼可能那麼厲害，隻手遮天。」她解釋當初在Melody宣布請辭前，製作單位就有打來詢問，但她已經行程滿檔，當下就婉拒了。吳姍儒也說，爸爸吳宗憲根本不會管她工作上的事情，連她要錄「一字千金」都不知道。

現在吳姍儒手邊至少有四檔節目，聽說「小姐不熙娣」有幫她報名金鐘獎，與小S 並列主持人，吳姍儒一臉驚訝表示不知情。因為「不熙娣」跟她簽約時間快到，等9月就會告一段落，之後還要再看製作單位的安排。

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吳姍儒感嘆，自從家裡保母發生車禍後，就沒人幫忙帶兒子，「我真的一個頭兩個大，時間完全軋不過來。」為此她特地跟老公討論是否要先結紮，但又怕日後後悔，還詢問Chat GPT「結紮後能不能打開」，但答案模稜兩可，還是只能先靠自己做安全措施。

吳姍儒邊咳邊說，已經感冒三個禮拜，非常擔心影響工作，甚至半夜會不能呼吸，為此還去急診。她現在只能跟老公分工帶娃，夫妻倆連要約會都很勉強，已經完全沒有自己的時間。