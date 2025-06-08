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遭控伸狼爪 導演蕭雅全道歉停工：珍重再見

記者廖福生／綜合報導
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「老狐狸」導演蕭雅全在臉書上發文回應陳蔚爾導演的指控。(本報資料照片)
「老狐狸」導演蕭雅全在臉書上發文回應陳蔚爾導演的指控。(本報資料照片)

金馬導演蕭雅全遭陳蔚爾導演發長文指控伸狼爪，掀起熱議。蕭雅全沉默一日後，於臉書上回應此事，並寫下：「謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」告別的字句相當令人擔憂。

蕭雅全寫道：「看到陳蔚爾導演的發文，無論當時如何解讀，我的行為讓她承受壓力與痛苦，我很難堪也沒有藉口，我對陳蔚爾導演與我的家人道歉。被我的私欲造成傷害的陳蔚爾導演、家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾，我很抱歉，對不起。」

最後，蕭雅全嚴肅的表示：「因為我的因素而讓其他工作者遭受波及、否定及蒙羞，我覺得愧疚。我將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」

日前，陳蔚爾在臉書表示遭圈內導演性騷擾，對方未經她同意就觸摸她的身體，記者向她求證，她承認在貼文中所揭露的對象，正是導演蕭雅全。

陳蔚爾表示，對方2016年開始提出性暗示對話，後來有三次未經同意就侵犯她的身體界線。她說，2023、2024年經歷MeToo運動、確診癌症、恐怖前任情人的糾纏、報警提告聲請保護令等事件，讓她像從地獄爬回人間，「我仍然希望有一天，這個世界不再需要這麼多的眼淚和勇氣才能好好過下去。」

陳蔚爾強調，她對這名導演的情感一直是對前輩的敬愛和仰慕，並沒有性意圖，沒想到這樣的敬意會被當成一種性允許，自從知道這不是只有她遇到的狀況，說出來成為必須做的事，因為若連中生代導演的她都不敢說，這類事情只會繼續下去，可預見是有更多不知如何應對、獨自承擔或默默吞忍傷痛的女孩子出現。

性騷擾 癌症

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