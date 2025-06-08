彭佳慧四度攻蛋 游鴻明現身爆料：我介入她家庭很深

彭佳慧(左)和游鴻明交情深厚。(記者王聰賢／攝影)

出道將滿30年的彭佳慧四度攻蛋，與萬名歌迷約定共赴這場名為「一路這樣愛過來」的音樂旅程，序曲唱道「總有一首歌會提醒我愛你」，彭佳慧像是輕聲地向過去告別，並提點自己再次相信愛情。

緊接而唱的是經典歌曲「舊夢」、「聽說愛情回來過」及「愛到無路可退」，彭佳慧試圖以歌聲倒轉時光，帶領全場重遊與她初識的歲月。她說：「有沒有第一次來聽彭佳慧演唱會的朋友，我唱了快30年了，竟然有第一次來聽彭佳慧的人。」

即使貴為「金曲歌后」，彭佳慧強撞正在台北大巨蛋演出的「金曲歌王」林俊傑，她說：「謝謝大家在6月7號晚上沒有選擇林俊傑，而是選擇彭佳慧，為自己的選擇掌聲鼓勵。」

演唱會序曲，她一身「雪白積雨裝」秀出修長美腿，宛如性感女神從天而降，只是這套戰袍似乎讓她難以駕馭：「這衣服讓我有點像是坐月子、穿瘦身衣的感覺，很緊。」好久不見的游鴻明當天也驚喜現身，兩人合唱「夫妻臉」，勾起無數人的青春回憶。

彭佳慧自曝陳年往事：「當時在錄唱『夫妻臉』我還在懷孕，所以要求Key不能太高，深怕動了胎氣。」此時彭的兒子突然上台送水，游鴻明故裝吃驚：「那個動了胎氣的男孩也快18歲了，我真的介入他們家很深，連她兒子的中文名字還是我取的。」

他另爆出過去只要與彭佳慧在一起總會很迷糊，「有一次在機場聊天忘了時間，結果飛機都飛走了，吉他跟秀服都在飛機上，我們人還在聊，真是太可怕了」！全場笑聲四起。