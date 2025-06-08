「婉君表妹」謝玲玲獲名譽文學博士 5位高顏值子女曝光

謝玲玲（中）拿下博士學位。(圖／台灣優質生命協會提供)

曾以「婉君表妹」獲得金馬獎最佳童星的謝玲玲，獲頒中國文化大學名譽文學博士，表彰她長期關注教育與公益。她分享：「最美好的，往往來自生活的累積與人與人之間的溫度。」勉勵學弟妹秉持誠信、責任與愛，走出屬於自己的光彩人生。

謝玲玲自幼展現出色的演藝天賦，她8歲主演電影「婉君表妹」即一舉成名，榮獲第四屆金馬獎最佳童星獎，翌年，她又以電影「我女若蘭」中飾演若蘭童年，再度奪得第五屆金馬獎及第十三屆亞洲影展最佳童星殊榮，成為 1960年代台灣影壇最耀眼的童星之一。

後來她移居香港 ，1980年嫁給富商林建岳，生下2子3女，後來因為王祖賢介入離婚，她獲得4億港幣贍養費（，其後成功轉戰商界，憑藉敏銳的投資眼光積極投入房地產 市場，表現亮眼，成為極具代表性的女企業家。儘管事業繁忙，謝玲玲始終心繫社會，長年投身公益，2015年她應「社團法人台灣優質生命協會」之邀，擔任榮譽理事長，結合，藝術與慈善，舉辦「婉君表妹油畫義賣會」、「蕙質蘭心畫展」等公益活動，所籌善款已幫助超過六千位獨居長者及身心障礙孩童，成效深獲各界肯定。