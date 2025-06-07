金馬導演蕭雅全捲性騷風波 女導怒控掀衣舔胸

蕭雅全憑「老狐狸」拿下金馬最佳導演獎。（本報資料照片）

金馬導演蕭雅全遭爆伸「鹹豬手」。曾以短片「飛往昨天的CI006」入圍金穗獎的女導演陳蔚爾，在臉書上發出長文，內容暗指曾遭一名男性導演摸腿、舔身體，讓她身心靈受到極大的創傷，而就內文透露第60屆金馬獎典禮上的獲獎致詞，正是日前以電影「老狐狸」拿下金馬最佳導演獎的蕭雅全。

陳蔚爾提到，與蕭雅全在2005年透過其他監製結識。後來從2015年開始因配音工作兩人再度搭上線，熟稔之後蕭雅全時不時會傳訊調情，包括「妳穿高跟鞋嗎？」、「很性感吧？」、「我對性感沒抵抗力」等的字眼，甚至不避諱直說若是對方在台北會邀約「X愛」。

除了LINE 上面的聊天以外，陳蔚爾表示，自己一共有3次身體界線被侵犯：「每次發生都是他知道我和當時男友鬧矛盾或分手的單身期間，一次是他說要幫我按摩腿，再一次是他坐在我旁邊時，把手放到我的大腿上摩挲。」同時，陳蔚爾指出，蕭雅全時不時會向她抱怨與妻子經常吵架的日常瑣事。

而在2019年8月，陳蔚爾與對方相約面交，兩人一如往常閒聊、喝了點酒，微醺後陳蔚爾半坐半躺在大門口窗邊的編織吊床上休息，蕭雅全卻走了過去「他對我出手，摩挲我的腿，接著掀開我衣服，舔我的右乳」。