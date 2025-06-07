暌違6年回歸 蔡依林MV秀欲望詮釋6角色

蔡依林在床上展現舞蹈。（圖／凌時差提供）

Jolin蔡依林相隔6年回歸，全新專輯「Pleasure」同名主打「Pleasure」MV上線，她化身欲望與重生的「愉悅之母」，在修羅鬥場中與自己正面交鋒，象徵她一次次面對內心陰影，經歷掙扎與重塑，最終完成靈魂的淬鍊與昇華，為了呈現這一幕，Jolin特別請來武術指導學習武打動作。

Jolin3月中到洛杉磯 投入舞蹈排練與拍攝，以空前規格進駐好萊塢環球影城 製片廠，一舉包下3座攝影棚，打造6大場景，展開為期2日的高強度拍攝計畫。現場節奏緊湊、效率精準，幾乎一鏡到位，Jolin也全程維持最佳狀態，她笑說：「團隊的事前工作都做得很精確也很好，現場很準時就收工；我只要沒有熬夜都不累，我發現我很適合好萊塢的工作時間！」

蔡依林新專輯「Pleasure」萬眾矚目。（圖／凌時差提供）

她還申請親自駕駛高爾夫球車，化身司機載著工作人員在各場景中穿梭，自封是劇組的神車手，讓這趟拍攝經歷不僅充滿挑戰，也增添許多難忘回憶。

Jolin在MV中化身女宙斯，同時也是在七宗罪中掙扎、歷經考驗的靈魂旅者，一人詮釋6大角色：自我迷戀的雕刻師、貪婪金錢的黑寡婦、對抗心魔的女戰士、陷入夢境混亂的睡美人、帶領萬人獻祭的女祭司。

後製她找來多組好萊塢頂尖視效團隊，歷時2個月精雕細琢動畫設計，3分鐘的作品橫跨「七宗罪」主題，融合戲劇性張力與視覺奇想。