我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

暌違6年回歸 蔡依林MV秀欲望詮釋6角色

記者梅衍儂╱綜合報導
蔡依林在床上展現舞蹈。（圖／凌時差提供）
蔡依林在床上展現舞蹈。（圖／凌時差提供）

Jolin蔡依林相隔6年回歸，全新專輯「Pleasure」同名主打「Pleasure」MV上線，她化身欲望與重生的「愉悅之母」，在修羅鬥場中與自己正面交鋒，象徵她一次次面對內心陰影，經歷掙扎與重塑，最終完成靈魂的淬鍊與昇華，為了呈現這一幕，Jolin特別請來武術指導學習武打動作。

Jolin3月中到洛杉磯投入舞蹈排練與拍攝，以空前規格進駐好萊塢環球影城製片廠，一舉包下3座攝影棚，打造6大場景，展開為期2日的高強度拍攝計畫。現場節奏緊湊、效率精準，幾乎一鏡到位，Jolin也全程維持最佳狀態，她笑說：「團隊的事前工作都做得很精確也很好，現場很準時就收工；我只要沒有熬夜都不累，我發現我很適合好萊塢的工作時間！」

蔡依林新專輯「Pleasure」萬眾矚目。（圖／凌時差提供）
蔡依林新專輯「Pleasure」萬眾矚目。（圖／凌時差提供）

她還申請親自駕駛高爾夫球車，化身司機載著工作人員在各場景中穿梭，自封是劇組的神車手，讓這趟拍攝經歷不僅充滿挑戰，也增添許多難忘回憶。

Jolin在MV中化身女宙斯，同時也是在七宗罪中掙扎、歷經考驗的靈魂旅者，一人詮釋6大角色：自我迷戀的雕刻師、貪婪金錢的黑寡婦、對抗心魔的女戰士、陷入夢境混亂的睡美人、帶領萬人獻祭的女祭司。

後製她找來多組好萊塢頂尖視效團隊，歷時2個月精雕細琢動畫設計，3分鐘的作品橫跨「七宗罪」主題，融合戲劇性張力與視覺奇想。

好萊塢 環球影城 洛杉磯

上一則

張紀中遭前妻控2大罪 不忍了發文指前半生婚姻毫無幸福

下一則

張韶涵經典歌勵志 成每年高考最忙的人

延伸閱讀

周子瑜爆從TWICE單飛…密會蔡依林前老闆 他回應這麼說

周子瑜爆從TWICE單飛…密會蔡依林前老闆 他回應這麼說
雙J暌違11年再世紀交鋒 周董「即興曲」槓蔡依林新作

雙J暌違11年再世紀交鋒 周董「即興曲」槓蔡依林新作
布萊德彼特成賽道猛獸 狂催油門玩命 時速飆破300km

布萊德彼特成賽道猛獸 狂催油門玩命 時速飆破300km
爆復合蔡依林6年 彭于晏工作室發聲：勿信謠言

爆復合蔡依林6年 彭于晏工作室發聲：勿信謠言

熱門新聞

肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02
章子怡公開和女兒醒醒的合照。(取材自章子怡微博)

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

2025-06-02 01:52
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)

趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

2025-05-30 02:30
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員且曾經整容。(取材自Instagram)

天王嫂有無整容 兩個女兒「幫忙」證明

2025-06-05 07:00

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學