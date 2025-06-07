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醞釀13年推新專輯「Whisper」 陳乃榮感謝老婆賴琳恩

記者林士傑╱綜合報導
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陳乃榮分享婚姻保鮮方式。（記者王聰賢／攝影）
陳乃榮分享婚姻保鮮方式。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人陳乃榮醞釀13年，推出全新專輯「Whisper」，催生者是結婚8年多的老婆賴琳恩，夫婦之間他比較感性，創作過程更是如此。賴琳恩也並非事事喊讚的溺愛型，搶先試聽即會立刻替他踩煞車，並提醒「做自己很好，但寫歌不用那麼做自己」，讓他笑說「不能太任性」。

「一起散步吧」一曲是他跟老婆散步時產生靈感，也是專輯的起頭，他稱雖是老夫老妻，可是常常開玩笑互嗆，且熱愛打線上遊戲，成為絕佳的感情增溫劑。他大讚賴琳恩邏輯好又聰明，積極研究戰術，不怕成為老婆的豬隊友？他自豪稱豬隊友多是其他玩家，有時候玩到一半，還會同仇敵愾一起罵豬隊友。

他們甜蜜享受兩人世界，老婆聽從他對於小孩的想法，「不用刻意，緣分到了就來了」，搶先報到的是現在1歲半的狗女兒，「父女」互動常惹得賴琳恩吃味，陳乃榮笑說：「我好像比較疼女兒，睡覺都黏在我身邊。」當初賴琳恩看到社群的領養社團，有眼緣跟他決定帶回女兒，他說：「每次看到發文，每隻狗都很想救，但是家真的裝不下。」

一家3口和樂融融，而他的父母在他9歲那年離婚，單親是否導致對生小孩有點卻步？他說成長於單親家庭，的確有許多辛苦，但不會因此害怕，只是想法隨著年紀逐漸改變。他當年靠著彈琴療癒自我、紓解悲傷，現在想靠音樂給大家力量。

賴琳恩當年演出不少偶像劇。（本報資料照片）
賴琳恩當年演出不少偶像劇。（本報資料照片）

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