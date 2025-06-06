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抗癌成功合體「少女隊」復出？徐若瑄怕沒人理

記者梅衍儂／台北報導
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徐若瑄稱手術後的聲音比過去好聽。(記者沈昱嘉／攝影)
徐若瑄稱手術後的聲音比過去好聽。(記者沈昱嘉／攝影)

徐若瑄去年罹患甲狀腺癌，手術後抗癌成功，她近日神采奕奕出席口腔保養品牌記者會，透露如今每半年追蹤，「剛檢查完，數值很好」，笑說手術完後唱歌比較好聽；最近演藝圈大走復古風，「少女隊」有無機會合體？她說：「會不會沒有人理我們？」

徐若瑄為品牌打造新曲「我的獨白」，她術後發現沒有辦法用以前的方式唱歌，認真重新找發聲位置，也因此學到許多控制肌肉的技巧，旁人認為她的聲音比起過去更加沉穩。

「少女隊」堪稱偶像女團始祖，近來男團接力復出，她會不會也想復古一下？徐若瑄謙稱：「『少女隊』2年而已，沒有像『放手』夯到那個狀態。」近日F4爆出將復出，她與吳建豪交情不錯，會否期待他們合體？她笑說：「我自己都很忙，現在的音樂市場我真的都沒法評價，在音樂上開心想做什麼就做。」大方獻上祝福。

除了工作，徐若瑄大部分時間還是陪兒子居多，尤其管控3C使用量，只有假日才能用，一天2次、一次45分鐘，「但後來覺得要彈性一點，不然帶兒子出門他會一直問幾點回家，他要算玩遊戲的時間夠不夠」，她至今沒有買手機給兒子，希望能盡量拖延，等孩子國二再說。

徐若瑄

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