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雙J暌違11年再世紀交鋒 周董「即興曲」槓蔡依林新作

記者梅衍儂／綜合報導
周杰倫推出新歌「即興曲」。(圖／杰威爾音樂提供)
周杰倫推出新歌「即興曲」。(圖／杰威爾音樂提供)

華語樂壇再次迎來頂尖對決，蔡依林闊別六年帶新作「Pleasure」宣告天后回歸，同名主打歌MV近日上線；天王周杰倫也在同一天凌晨0時搶先釋出新作「即興曲」，為他相隔三年的新專輯拉開序幕。雙J暌違11年六度同年出招，世紀交鋒正式登場。

兩人出道至今20多年，每每同年發片都掀起華語樂壇大戰。上一次雙J同年發片是2014年，當年「呸」讓蔡依林入圍九項、抱回兩項金曲獎，聲勢如日中天；周杰倫則以「哎呦，不錯哦」入圍三項，雖未得獎，周董的流量與口碑仍屹立不搖。

周杰倫日前在錄製實境節目「周遊記」期間，造訪了全球最具傳奇色彩的英國倫敦「艾比路錄音室(Abbey Road Studios)」，正是披頭四(The Beatles)無數經典作品的誕生地。置身歷史殿堂，靈感瞬間湧現，周杰倫隨手彈奏出一段優美的即興鋼琴旋律，連現場英國錄音師都盛讚：「Jay Chou的旋律讓人有飄浮的感覺。」

周杰倫說：「有時候去到一個環境就會有一個氛圍，寫歌就是需要靈感。都到了Beatles的錄音室，不來一首即興鋼琴創作怎麼行？」而這段即興演奏當下便由錄音室同步錄音保存，事後周杰倫也將片段放上個人Instagram分享，許多粉絲認為太好聽，希望周董能正式發行。

而Jolin則先曝光「Pleasure」幕後花絮，她遠赴洛杉磯練舞，還去看NBA圓夢，可惜當天湖人一哥「詹皇」詹姆斯沒有上場，Jolin笑說還不停在場上搜尋他的身影，「每一個專注打球的男生都很帥，就是眼睛吃冰淇淋的一個地方。」

被問到這種情緒和專輯的「七宗罪」哪個可扣在一起？她當場大笑：「色慾嗎？Lust(色慾) everyday！很想去碰一下他們手臂的肌肉到底有多結實。」

蔡依林新作即將上線，外界都相當期待。(取材自臉書)
蔡依林新作即將上線，外界都相當期待。(取材自臉書)

周杰倫 蔡依林 洛杉磯

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