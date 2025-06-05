演活綠葉角色 鍾欣凌綻放喜劇人生

演員——鍾欣凌。（圖片提供／齊石傳播）

鍾欣凌，被觀眾暱稱為「粉紅豬」，以她爽朗的笑聲與渾然天成的喜劇節奏，成為台灣演藝圈中無可取代的存在。從舞台劇 的光影間走來，她在戲劇之路上，走得不疾不徐，卻步步踏實。喜劇的背後，藏著的是對人生幽微的洞察與深刻的共感，她用笑聲治癒觀眾，也撫慰了自己。

「我如果不能讓別人笑，還能幹嘛呢？」這是鍾欣凌曾經對自己提出的疑問。她的喜劇，不只是搞笑的表演，而是從與生活搏鬥後提煉出的智慧。真正令人發笑的，不是浮面的滑稽，而是深入骨髓的痛，轉化成光的能量。她笑得爽朗，也哭得坦然，因為她明白讓人笑得真誠，是極少數人才擁有的本事。

當有一次，她偶然聽到一句話：「讓別人笑不是妳的責任。」她淚如泉湧。原來她以為的使命，不必然是她的枷鎖。但她也坦言：「讓別人笑，其實真的很爽。」這樣的快樂，既赤裸又誠實。

甘做白飯 不是雞腿又如何

很多人第一次「真正」看到鍾欣凌，是在《雨後驕陽》裡那個嘴臉勢利又俗氣的中年婦人「陳玉霞」。那一年她拿下第49屆金鐘獎戲劇類女主角獎，她哽咽說道：「我是諧星，我會演戲，謝謝你們愛看電視。」這番感言像一記沉穩的錘子，敲醒大家對「胖子只能搞笑」的偏見。

不過，鍾欣凌也心知肚明，當主角，很累。你得從頭ㄍㄧㄥ到尾，沒有喘口氣的縫隙。觀眾罵你角色勢利，你會懷疑自己有沒有理解錯劇本；收視率低，你會怕拖累整組演員。她說得很直白：「這不是我最喜歡的狀態。」

鍾欣凌說配角像便當裡的白飯，主角是雞腿——華麗搶眼、讓人期待。但如果只有雞腿，沒有底下那口紮實的飯，飢餓的人怎麼會有飽足感？這比喻妙極了，卻也悲傷極了。她不自怨自艾，只是誠實地接受「我不是雞腿」，但我很重要。

鍾欣凌的綠葉角色，從《命中注定我愛你》的陳鳳嬌到《醉後決定愛上你》的蔡孟均，見證台灣偶像劇最燦爛的黃金年代。她不是花瓶，但她讓花瓶變得有靈魂。她不搶戲，卻每場都穩穩地把戲撐起來。她以配角的姿態，演出主角也無法取代的溫度。鍾欣凌常說：「我就是便當裡的白飯，雞腿才是主角。」但白飯，才是真正填飽人心的存在。

在舞台劇《你不知道的白雪公主》裡，鍾欣凌飾演白雪公主身邊忙進忙出的僕人，雖然只是個小配角卻閃閃發光。（圖片提供／齊石傳播）

演員才是本命

回到國立藝術學院（今國立臺北藝術大學）戲劇系的時光，班上美女如雲，林嘉俐、范瑞君、顏嘉樂等人個個貌美如花。鍾欣凌身形圓潤，自知與主角距離遙遠，卻絲毫不氣餒。她跑去試鏡舞台劇《魔笛》裡小公主身邊的恐龍，老師誇她身材意外合適，她也把握每一刻試鏡時間，用盡力氣改變唱腔，就算演隻恐龍存在感也超強。

畢業後鍾欣凌沒想過當演員會成為終身職業。演出機會稀少，怕家人擔心，她假裝每天都有事做，其實窩在咖啡廳直到傍晚。後來製作人陳柏澄找她到節目當執行製作，短短三個月像歷劫歸來，讓她忍不住大嘆：「太難了啦！你知道執行製作要做多少事情嗎？」講起寫劇本、發通告、找服裝、催演員，每一件都像打怪破關，像極了還在排練場上的緊張與混亂。「我覺得工作人員薪水應該至少要和我們一樣，因為真的非常辛苦！」她說。

工作日夜顛倒，鍾欣凌曾在午後陽光下醒來，憂鬱得發問：「我人生要這樣過嗎？」直到時任李國修屏風表演班劇團經理的徐譽庭打來電話，邀她演出《莎姆雷特》，她才再次踏上舞台。從此，她化身「粉紅豬」、走進電視電影，從綠葉開成金鐘女主，再也沒離開過舞台，演員才是她的本命。

鍾欣凌曾說她的夢想始於高中表演《小氣財神》，但真正的養分早在童年就悄悄發芽。從自小陪著她一起哄堂大笑的《志村大爆笑》、《八點全員集合》，再到《小人物狂想曲》，一幕幕笑聲成了心中的指南針，指向那條屬於她的舞台路。

鍾欣凌說從小她就不怕被看見，不吝展現情緒與想法，也許自那時起她就註定要站上舞台。（圖片提供／齊石傳播）

「鬆」的藝術 是喜劇最高境界

做自己喜歡的事情很開心，能讓別人捧腹大笑很爽。鍾欣凌說，這是一種能力，老天爺給你這份禮物，為什麼不好好用？「以前主持的時候，總是希望能讓現場氣氛熱絡起來，所以一發現帶不起來，就會覺得特別恐怖。」習慣繃緊神經，把每個空隙塞滿，久了就是種內耗。不過這長久的自我消耗，在生下長女兔寶後有了明顯的質變。

成為母親後，她學會了「鬆」的藝術。她說，演喜劇最難的不是撐起笑點，而是放下控制的欲望。第一次產後復出演藝節目《小燕有約》時，她大喊：「我終於放出來了！」生理的解放，亦是心靈的解脫，「就突然覺得說，有時候讓自己放鬆或不那麼有包袱，反而是最舒服的狀態。」

回憶在屏風表演班的日子，鍾欣凌仍記得李國修常掛在嘴邊的那句卓別林名言：「人生近看是悲劇，遠看是喜劇。」她深有同感地補充：「你有沒有發現，周星馳電影裡的角色，總是困在某種窘境裡，每個人都有屬於自己的難題要解。」她也記得老師曾教導，在舞台上演出時，要一邊彎腰撿起東西，一邊讓另一樣物件不小心掉落，這就是喜劇的節奏 —— 失衡中的平衡，混亂裡的秩序。

鍾欣凌於屏風、綠光等劇團淬鍊演技，為戲劇之路奠下深厚基礎。（圖片提供／齊石傳播）

年齡非桎梏 獎項是底氣

二十多歲時，鍾欣凌在舞台劇《都是當兵惹的禍》中飾演媒婆，演得痛苦萬分。「二十幾歲演一個媒婆，其實是一件很害羞的事，也抓不到戲的節奏，每次演出前都胃痛。」她說。曾經信誓旦旦說「不演媽媽」，結果從《命中注定我愛你》裡的姊妹，到了《我的少女時代》變成母女，最後甚至在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中升格為婆婆。

如何轉念？她笑說：「那是不得不面對的情況。」當製作人是信任的老搭檔，只能硬著頭皮上。其實她心裡早已釋然，「如果角色夠立體，那就是迷人的角色。」

鍾欣凌在《我的婆婆怎麼那麼可愛》系列影集中飾演的婆婆，透過她細膩又生動的詮釋，將一位保守傳統的婆媽形象，轉化為一個惹人心疼又充滿笑淚的可愛角色。（圖片提供／齊石傳播）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》替她拿下第三座金鐘視后，繼《雨後驕陽》、《貓的孩子》後再次封后，粉紅豬早已蛻變為實力派影后。「我必須說，能這樣侃侃而談，是因為有那些虛榮的包裝，讓我終於有了點底氣，不再輕看自己。」

但底氣不等於沒有焦慮。每當新角色來臨，她仍焦躁難安，「就像初戀，既難忘又驚恐。」擔心自己無法詮釋，或還沒掌握角色時就殺青了，那才叫崩潰。她記得金士傑老師的提醒：「演員最漂亮的時候是四十歲，因為你開始知道生活是什麼，生命是什麼。」

鍾欣凌證明了，演員的價值不被年齡定義。當影視題材開始打破窠臼，角色不再被框架，男主不再一味地高富帥，女主也不再是傻白甜，職人劇、類型劇蓬勃發展，她也樂見女性演員走出年齡的籓籬，走進更多元的舞台。

關於胖子的宮鬥夢

這些年，鍾欣凌逐漸學會正視自己的不安與脆弱。她說：「當演員之後，我比較能面對自己的黑暗面。喜怒哀樂、嫉妒、羞恥，這些都是真實的我。」

於是，她的腦中浮現了一個構想：找趙自強、曾國城、林美秀、杜詩梅、廖慧珍⋯⋯這些一路走來的胖子演員，一起拍部鉤心鬥角的劇，「一個胖子版的《華燈初上》，你不覺得很有畫面感嗎？」她笑說。

戲還沒寫出來，但這個想法本身，就像鍾欣凌人生的註腳——真實、可愛，毫不遮掩。「只要還有人願意看我演，我就會繼續演下去。」舞台上的她，不怕哭，也從不怕笑。在悲喜之間，她活成每一個角色，也誠實地演出自己的人生。

在《影后》中，鍾欣凌不搶戲，卻叫人移不開眼，無須張揚，卻已足夠震撼。（圖片提供／齊石傳播）

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）