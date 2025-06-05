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周董合體山下智久 爆追星人潮 友人慘摔骨折

記者梅衍儂╱綜合報導
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周杰倫(右)和山下智久(左)交情很好。（取材自Instagram）
周杰倫(右)和山下智久(左)交情很好。（取材自Instagram）

周杰倫近日和老婆昆凌到京都工作兼遊玩，山下智久當地陪，兩大男神合體引發恐怖追星人潮，結果真的發生意外，周董的化妝師阿杜跌倒不慎骨折，讓整趟行程蒙上陰影。

細數2人交情，周董去年在大巨蛋開唱，山下智久現身台下，坐在林志玲旁邊欣賞，當時就引起轟動，外界也再次驚訝周杰倫的超強人脈；而山下智久年初來台玩三天兩夜，周杰倫也超有義氣陪他到處觀光、欣賞名畫、品嘗美食，還有不少歌迷在東區街頭巧遇2人。

這次周杰倫陪老婆昆凌到日本工作，山下智久自然也現身，周杰倫還特別改編自己歌曲「忍者」的歌詞，將「京都的夜晚有一種榻榻米的稻香叫做禪」，改成「京都的夜晚有一種榻榻米的稻香叫做友情」，展現雙方好交情。山下智久也轉發這則貼文，開心喊話：「明天繼續玩」。

追星熱情失控，導致化妝師受傷，且摔倒當下還有人要跟他拍照，讓周董哭笑不得。周杰倫也在社群平台語重心長提醒粉絲保持距離，呼籲大家理性追星：「杜哥已經骨折兩處，請大家遠遠的打招呼就好，不要跟了喔」，周董也不改幽默，笑說：「不過他（杜哥）還可以很幽默，那我就放心了…」更問粉絲：「有人有拍到杜哥跌倒嗎？」

據悉周杰倫所到之處都很多粉絲追逐跟包圍，傍晚的時候剛好又遇到下雨，人很多，化妝師沒有看清楚路面的情況，不小心踩空了，造成左小腿骨折。

周杰倫 林志玲 觀光

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