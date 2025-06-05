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F4合體開唱？周渝民：若單純想賺錢就不要找我

記者趙大智╱綜合報導
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「與惡2」主創團隊一起幫周渝民(左)與薛仕凌慶生，兩人笑容都略顯尷尬。（記者王聰賢／攝影）
「與惡2」主創團隊一起幫周渝民(左)與薛仕凌慶生，兩人笑容都略顯尷尬。（記者王聰賢／攝影）

周渝民（仔仔）、薛仕凌現身為「我們與惡的距離2」宣傳，兩人生日只差1天，在不知情下被送作堆慶生，都露出社恐的尷尬表情。由於F4傳出將辦25周年合體，對此仔仔也表態：「單純想賺錢就不要來找我！」

F4另還有言承旭、朱孝天、吳建豪，於2001年成軍，2009年解散，之後4人僅2次合體，如今傳出將舉辦25周年合體，相信音樂表示「不回應」，周渝民則坦言每年都有人來找：「我當然希望可以啊，但可能性大嗎？我不知道。我對F4我有自己的期望，如果單純想賺錢就不要來找我，可能要有些規畫。」

媒體妙問「會不會有隊友單純想賺錢」，仔仔回說：「你去問啊，問我幹嘛。」既然那麼多人來找，為何合體的機會也就2次？仔仔先表明他只講他這邊，畢竟4人分屬不同經紀公司，「比如說某個大老闆某個貴人想合體，我說很好啊，做這個其實沒太大壓力，我年紀最小，瘋瘋癲癲搞笑即可，怎會不想要」？只是當進一步問對方有什麼想法，都沒有得到很正確的回答，他也不太可能主動再去追問。

楊貴媚、于子育、謝欣穎、劉子銓、張軒睿、白潤音、詹子萱、製作人林昱伶、江承恩、導演林君陽、編劇呂蒔媛出席首映會，由於劇情橫跨20年、10年，為此劇組還採用「減齡特效」，在演員臉上貼黑點，後製時再做特效。一開始楊貴媚怕笑場，連夜市都不敢去，蔡振南愈看愈疑惑，還問謝欣穎：「你們一家怎麼痣都那麼多？是遺傳嗎？」

楊貴媚首次挑戰政治人物，編劇呂蒔媛形容「把討厭的人演得不討厭」，楊貴媚自己不怕播出後被罵：「我會很開心，表示很入戲。」大家都關心她會不會因此從政，答案很明顯：「不要害我！」

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