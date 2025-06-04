「親愛的陌生人」桂綸鎂首搭西島秀俊：他像大樹

桂綸鎂暢聊新片「親愛的陌生人」。(本報資料照片)

金馬影后桂綸鎂分享拍攝新片「親愛的陌生人」心得，首次與日本 導演真利子哲也、男主角西島秀俊合作，她認為導演向來向來以動物性的方式探討深層人性，這點對她來說，是全新挑戰，也帶來前所未有的釋放。

桂綸鎂近日接受時尚雜誌訪問，提到關於劇本挑選，她靠著是「直覺」，如同新作品「親愛的陌生人」，在讀劇本過程中，她看到：「一個有太多想說的話，卻難以說出口的角色，深深吸引了我。」對她來說，語言的模糊不見得是缺陷，反而開闢出更多想像空間，她認為：「角色說不清楚，卻還是努力想要維繫關係，那個努力本身，很有生命力。」

提到首度和日本導演真利子哲也、男主角西島秀俊合作，她讚導演給演員極大空間，溝通過程仔細聆聽，會注意到細枝末節，她回憶拍攝現場，自己像是跨過一道籬笆，看見從未想過的詮釋方式，「我從來沒有這麼『外顯』地表演過，那種更身體性的方式，很動物，也很本能。」她形容西島秀俊，「他像一棵扎得很深、枝葉繁茂的大樹。他創造了一整片遊樂場給我，而我就在裡頭盡情奔跑、跌倒、不怕犯錯。他會接住我，遮住太陽，讓我放鬆，也讓我更大膽。」這樣的創作過程，也喚醒她對電影最初的悸動。

桂綸鎂演過不少電影作品，但也坦言希望嘗試舞台表演，「真正的舞台，不一定是戲劇，可能是舞蹈，也可能是別的形式。我還沒有面對台下都是觀眾的那種感覺，我很想體會。」