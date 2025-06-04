我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

觀影說劇╱李李仁大馬拍片 住民宿嘗遍美食

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「SAYANG沙央」中的華人家庭合照，李李仁(後排左)與王愛玲(後排右)飾演湯詠絮的父母。（圖／甲上娛樂提供）
「SAYANG沙央」中的華人家庭合照，李李仁(後排左)與王愛玲(後排右)飾演湯詠絮的父母。（圖／甲上娛樂提供）

金馬得主湯湘竹執導的首部電影長片「SAYANG沙央」，已於近日正式殺青。對馬來西亞這塊土地有著深刻情感的他10年前即寫完劇本，對於電影片名，湯湘竹說：「SAYANG沙央，在馬來文裡有愛、疼惜的意思，有朋友說這是寫給馬來西亞的情書。」

電影「SAYANG沙央」講述一段在東海岸三位來自不同種族家庭孩子的成長之旅，於今年4月在馬來西亞東海岸正式開拍，歷時40天的拍攝宣告殺青。監製葉如芬透露劇組在當地接受了很多的場景拍攝挑戰，外景也很多，陽光毒辣，「尤其是要到離島的海上或是礁岩邊拍片，我非常擔心大家的安全，有一點提心吊膽的」。

湯湘竹從事收音工作多年，曾以執導的「山有多高」在2002年獲得第39屆金馬獎最佳紀錄片獎。他在2000年隨「夏日的麼麼茶」團隊來到馬來西亞，就已愛上了這個地方，20多年以來，來過大馬十數次，除了工作，湯湘竹也閱讀許多大馬歷史、文化史及移民史等相關書籍，他回想起在東海岸工作時，看到三大種族在市場、餐廳無隔閡生活在一起的畫面，於是把電影場景設在東海岸3號公路靠海沿線，並著手劇本創作。

在片中與王愛玲飾演的老婆共同守護海岸邊小廟的「頭家」(老闆)由李李仁特別演出，一個月內，他3度往返大馬與台灣：「每次都要花12小時在路途上，超狂。」可是他也欣喜能因為拍攝走遍吉蘭丹、登嘉樓，體驗民宿生活、吃盡道地美食：「而且這次劇組集結馬來人、印度人和華人，大家多以簡單英語溝通，但為了共同的目標默契合作，這種多元文化的體驗非常特別。」

片中李李仁與湯詠絮飾演父女，令她內心充滿激動，更曝李李仁第一次見她時就非常熱情：「他說很喜歡我在『莎莉』的表演，我聽到時真的驚慌失措，居然有前輩注意到我耶！」她感激李李仁在戲裡戲外對她都很照顧，除了在處理情緒重的戲時為她打氣，也經常請她吃大餐：「他真的像爸爸一樣關心我。」

提到在大馬拍攝的過程點滴，湯詠絮透露由於劇組都是多元種族，大家都只能用英文溝通：「我在台灣都很少講英文，在這裡能用不同的語言，認識到不同的人，這件事也非常有趣。」她也因此愛上大馬美食，更如數家珍說出咖哩飯、椰漿飯（Nasi Lemak）、藍花飯（Nasi Kerabu）等大馬特色美食。

華人 印度 移民

上一則

戲說從頭／鄭則仕隔4年回歸港劇 稱合作鮮肉先「換血」

下一則

爆復合蔡依林6年 彭于晏工作室發聲：勿信謠言

延伸閱讀

大都會博物館歡慶洛克菲勒翼樓重新開放 夜市美食助陣

大都會博物館歡慶洛克菲勒翼樓重新開放 夜市美食助陣
李強抵大馬 出席東盟-中國-海合會峰會 商討美關稅衝擊

李強抵大馬 出席東盟-中國-海合會峰會 商討美關稅衝擊
依依婚宴感性告白：沒你我活不下去 逼哭納豆

依依婚宴感性告白：沒你我活不下去 逼哭納豆
88Rising十周年嘉年華 亞裔音樂美食藝術展 演出陣容歷年最大

88Rising十周年嘉年華 亞裔音樂美食藝術展 演出陣容歷年最大

熱門新聞

肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
章子怡公開和女兒醒醒的合照。(取材自章子怡微博)

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

2025-06-02 01:52
宋祖兒(右)透露劉宇寧在片場「不看手機、不拿劇本」。(取材自微博)

「折腰」片場不看手機、不拿劇本… 劉宇寧「沉浸式拍劇」衝熱搜

2025-05-26 22:32
趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)

趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

2025-05-30 02:30
劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深