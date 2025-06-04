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雙胞胎兒子赴星念小學 陳明真看照片頻掉淚

記者趙大智╱綜合報導
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歌手出身的陳明真重新練習唱歌。（圖／陳明真提供）
歌手出身的陳明真重新練習唱歌。（圖／陳明真提供）

台灣藝人陳明真跟音樂人老公季忠平結婚15年，10歲大的雙胞胎兒子潛能發揮到極限，被調教成文武全才。選在季中平生日，父子3人離開台灣出發到新加坡讀書，陳明真坦言先前孩子去考試不在家，她每天都不想動，拿著照片看到哭，但很快就調適好了。

陳明真的雙胞兒考上新加坡國立小學，小朋友過往在台灣就是在家自學，所以倒也沒有放不下的同學，到新加坡後住進租屋，由季忠平親自陪伴就讀。陳明真說，不可能雙親都過去，反正放長假可以回台，短假就由她飛過去，還可以順便旅遊。

從小到大都親自帶小孩，雖然為了避免兒子成為媽寶，主要教育都由季忠平負責，但陳明真很認同老公觀點：「帶孩子再累也沒幾年，現在不陪，以後也陪不了。」笑說他根本樂此不疲。

但孩子離家出國念書，陳明真起初真的捨不得，會拿出孩子以前照片掉眼淚，「畢竟可能一去就一直待著了」，但她已經調整好心情：「這是最好的選擇，新加坡相對安全，離台灣又近。」未來也不排斥全家移居。

但目前手邊要忙的事太多，陳明真除了繼續就讀輔大跨專業長照碩士班，最近也準備出席6月14日「承弦啟後」音樂會，夫妻將與指揮家許家銘、鋼琴家郭宗翰、敦化國中弦樂團同台演出，陳明真去年演唱老公的經典名曲「淚海」，今年將獻唱另一首「如果雲知道」。

雖然已是老夫老妻，但陳明真難掩對季忠平音樂造詣的崇拜，她特別提到一首他為她量身打造的「遊園驚世夢」，雖然是歌手出身，但也接受他指導「重新學唱歌」。難道夫妻不會吵架？陳明真說：「他很專業，這個學習我必須遵從他，我很服從專業的！」承認老公不是那種六親不認的老師，只是有時會大聲一點。

陳明真(左)和季忠平栽培雙胞兒不遺餘力。（圖／陳明真提供）
陳明真(左)和季忠平栽培雙胞兒不遺餘力。（圖／陳明真提供）

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