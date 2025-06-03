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尹昭德圓98歲老父心願 送他回湖南老家落葉歸根

記者陳慧貞／綜合報導
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黃瑄(左)、尹昭德在「寶島西米樂」中飾演夫妻。(記者沈昱嘉／攝影)
黃瑄(左)、尹昭德在「寶島西米樂」中飾演夫妻。(記者沈昱嘉／攝影)

尹昭德、黃瑄主演台視新八點檔「寶島西米樂」，演員近日齊聚出席首映會，暢聊拍戲點滴，尹昭德前陣子帶98歲父親回湖南老家頤養天年，他說：「爸爸的心願就是要落葉歸根，就遵從他的意願帶他回去，那邊食物他吃得也習慣也喜歡，而且那邊還有孫女可以照顧他。」

「寶島西米樂」以1950、1960年代為背景，劇情講述西服職人故事，戲裡，尹昭德飾演西裝師傅「梅樹師」，因當年娶了師父的女兒黃瑄，面對外表豔麗華貴的太座，始終以卑微、順服的眼神注視，他形容角色是「慈父、嚴師、暖丈夫」，劇中還有段他與張雁名的動作戲，尹昭德還劇透，由於張雁名與黃瑄在戲裡有段少年情緣，「所以梅樹總覺得自己是太太的備胎。」他此話一出，眾人笑翻。

說起照顧長者，尹昭德坦言有回忙拍戲沒接到父親打電話，回撥才知老爸在家跌倒後，因站不起身，還爬到客廳打電話，幸虧當時傷勢不嚴重，但也因此事，令他時刻擔心父親安危。前陣子他帶高齡98歲的父親回老家湖南攸縣，尹昭德說，爸爸年事已高，該擔心的都已擔心過一遍了，原本也用各種方式照顧，但老人家就像小孩子，隔段時間就會變，此次爸爸決定回湖南住，他帶老爸搭飛機，陪住一個多禮拜，一度也擔心爸爸是不是過一陣子又會反悔，還好經過一段時間，湖南的重口味是老爸熟悉的味道，加上有規律生活，還有人照顧，令他安心不少。

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