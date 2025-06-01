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戲說從頭／「海角七號」小鼓手 安以蕎為新戲增胖10公斤

記者趙大智／綜合報導
安乙蕎拍攝新劇前，被導演要求增重10公斤。（取材自Instagram）
安乙蕎拍攝新劇前，被導演要求增重10公斤。（取材自Instagram）

29歲安以蕎13歲那年以電影「海角七號」的小鼓手「大大」出道，最近加入大愛劇「今天愛上我」，興裴子齊、林暉閔、吳奕蓉合作。安乙蕎拍攝前被導演要求增重十公斤，沒想到過程中發現變得不漂亮而失去自信，成了自己不喜歡的樣子，但「反而更能貼近角色原型的心境」，雖然變胖很辛苦，也多了意外的收獲。

安乙蕎分享，為了增重，她一直很努力的計算每一餐的卡路里，讓自己能在短時間內變胖。過去她因為拍戲，經常台北、花蓮兩邊跑，根本「把普悠瑪當成計程車在搭」，工作、學業兩頭燒，有些課都要重修，非常忙碌的大學人生跟劇中角色很相似，就連劇中是為愛委曲求全的個性也很雷同。

安乙蕎覺得自己對愛情的看法，也是對方想做什麼都會全力配合的人，希望「對方能覺得舒服，有自己的空間，也會蠻依著對方」，不過跟一旦對方劈腿她絕對是「可以很直接了斷的人，完全不回頭」，就算很痛，也要為了更好的人生而痛，絕不歹戲拖棚。

「今天愛上我」是作曲家余政憲繼「在光裏的人」之後，第二度擔任戲劇製作人，同時也找來「在光裏的人」導演林宏杰，兩人二度合作，以導演擅長用鏡頭表現出戲劇節奏的方式，從醫療轉向教育議題，更展現出年輕有勁與青春活力的鏡頭語言。

劇中年輕人有的為愛困擾、有的為面子用錢買存在感、有的是E人的外皮包裝，實際上是大I人的社恐，其他卡司還有吳奕蓉、王傳一、潘慧如、李淑禎、謝其文等人都成了Y世代的爸媽。

「今天愛上我」是一齣跟教育相關的議題，劇情講述大學社團「慈青社」，一群Y世代年輕孩子的世代衝突、內心掙扎與人際關係等自我成長的故事。劇中新生代演員群安乙蕎、裴子齊、林暉閔，還有詮釋母親及團隊導師的吳奕蓉出席開鏡儀式。

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