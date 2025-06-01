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看不懂「與惡2」劇本 戲精薛仕凌一度懷疑自己是文盲

記者趙大智／綜合報導
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薛仕凌承認拿到「我們與惡的距離2」劇本時，一開始看不懂。（圖／CATCHPLAY+提供）
薛仕凌承認拿到「我們與惡的距離2」劇本時，一開始看不懂。（圖／CATCHPLAY+提供）

41歲台灣演員薛仕凌八度入圍金鐘獎三度鍍金，算是戲精，但他拿到「我們與惡的距離2」劇本卻大受打擊：「真的很難，看不懂，看了五次才看懂！」甚至一度懷疑自己是文盲，幸好有當律師的同學伸出援手才過關。他也透露，現實中的圈內好友就是有十幾年交情的「鼓鼓」呂思緯。

雖然看劇本一度有阻礙，但薛仕凌老神在在：「念書時期，我就是那種一次看不懂、就看兩次、三次、四次的人，所以劇本大概看到第三次時才慢慢理解在講什麼。」劇中他飾演有律師背景的立委，有非常多法條需要理解，靠著請教律師同學，再去跟編劇呂蒔媛討論。

周渝民在成家後對外幾無社交，同樣社恐慢熱的薛仕凌也差不多，能當朋友的多是國中和大學時期的摯友，若是演藝圈則獨有鼓鼓一位，「大嘴巴時期跟阿鼓學打鼓，有很長時間的相處，但也是十幾年，才變成現在這樣」。

在「與惡2」裡，薛仕凌和周渝民是互相接住彼此的好友，周渝民坦言起初有思考，這種朋友到底是哪種要好，後來薛仕凌提議，有種友情是不用刻意經營或有禮貌，在對方出事時，不去安慰反而用激怒法，「讓你煩，就是要讓你宣洩情緒」，最後雙方達成共識。不過這些過程，薛仕凌全都忘光了。

薛仕凌覺得周渝民給的情緒價值很夠，也把彼此的共識處理得很好。拍攝過程中，他印象最深是有場戲周渝民情緒戲很重，導演喊卡後，周仍蹲在地上起不來，他當下不會立刻就靠近安慰，知道要給對方空間。

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