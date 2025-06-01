藝人瘋世壯運 王陽明籃球摘銀 夏嘉璐水球奪金

王陽明在場上奮力拚戰。（取材自Instagram）

台灣藝人群起瘋世壯運，47歲的TVBS主播夏嘉璐和賈永婕 同隊參戰水球比賽，初試啼聲就抱走金牌；王陽明和所屬球隊「Bullymotherbbq」在籃球頂級35+組拿下銀牌。閉幕式則請到Energy，壓軸演出向所有運動員致敬。

夏嘉璐在世壯運初試啼聲就勇奪金牌。（圖／TVBS提供）

夏嘉璐平時熱中於鐵人三項運動，在朋友鼓吹下參賽世壯運。她在最新集TVBS Podcast節目「新聞幕後」中分享參賽點滴，正式開始訓練後才猛然發現遠比想像中困難，尤其第一次模擬賽，簡直是震撼教育。

只要對手一靠近，她就莫名緊張，「想追球卻總是追不到，整場比賽下來喘得像過度換氣，身體也因為太緊繃而僵硬」，甚至一度覺得自己快要沉下去。奪下金牌後，她第一個念頭竟是：「我活下來了。」

而42歲的王陽明選擇投入最愛的籃球比賽，賽後他也曬出自己膝蓋電療以及血染毛巾的照片表示：「除了輸贏，真的很珍惜這次世壯運的機會，讓我回想起高中、大學跟一個團隊，每天一起生活、一起追逐共同的目標！」

他也坦言，不知道下次什麼時候可以有這樣的機會，跟這麼多籃球菁英同場競技，最後更感謝特別在場邊觀戰加油的家人：「謝謝Dizzy還有Katiya的支持，愛你們。」

負責為世壯運畫下句點的Energy，特別設計全新舞蹈編排，並攜手20位專業舞者，結合運動競賽概念唱跳舞曲「Here I Am」、「放手」。他們在閉幕典禮舞台上首唱新歌「馬上去」，Energy分享：「『馬上去』這首歌很符合世壯運的標語『運動無界，人生無限』，如果有夢想，只要跟著你的心，現在馬上去！」