吳宗憲對黃子佼深惡痛絕 背後原因曝光：我太鄉愿

黃子佼(右)和吳宗憲在金鐘獎上競爭多年，背後卻是隱藏各種恩怨。(本報資料照片)

吳宗憲為何如此痛恨黃子佼 ，在黃爆發#MeToo、未成年性影像事件後，狂罵他敗類、畜生，要他滾出演藝圈，吳宗憲如今道出背後真正原因，「我知道他背後的破事太多、太久，但當年因為鄉愿，我選擇閉口，這是我至今最後悔的事」。

吳宗憲說，當年黃子佼找女模到工作室裡拍全裸照片，消息已傳到他耳裡，黃子佼擔心有一天記者會問到他，親自打電話拜託，「如果有人來問，麻煩口下留情，唉，他那些事，我其實不只聽過一次，但很糟的是，我覺得不甘我的事，所以我鄉愿了」。

吳宗憲後來才知，黃子佼四處打電話消毒，他只是其中一個，「他為了讓我開心，跟我對話方式變成他是我的鐵粉，常來跟我說我的黑膠超難買，他想買來收藏都買不到，但他在我前面是一套，背後卻另一套，跟小S 交往後，在她們那群裡不斷說我壞話」。

吳宗憲和大小S當年都同為神采唱片公司歌手，彼此以師兄妹相稱，「要去菲哥的『龍兄虎弟』打歌，方式是我上兩次、她們可以上一次，用一種老鳥帶菜鳥的模式幫忙曝光，後來她們兩姊妹跟我更主持了10多年的『我猜我猜我猜猜猜』，但我們卻沒有彼此電話」。

他說，那是因為小S後來就跟黃子佼交往了，「我跟她們變成不是一掛的，錄影時就工作，下了節目沒約過任何一次，但他們發生的事，我也都清楚，包括小S跟黃子佼交往時，在台視後面租房子同居，我從來沒對外說過，因為那些事跟我無關」。

吳宗憲(右)和黃子佼多年來有瑜亮情結，但吳認為，黃子佼下下輩子都追不上他。(本報資料照片)

大S婚姻出狀況，前兩年和張蘭 在媒體上互嗆互罵時，吳宗憲沒幫大S，卻跑去張蘭家跟她一起直播跳舞，當時讓人百思不得其解，感覺是他挺張蘭而沒挺昔日老夥伴，吳宗憲說，「因為我跟張蘭交情更早，甚至早在和大小S之前，所以這兩件事要分開看」。

吳宗憲說，在跟大小S有交集之前，他曾到大陸工作，在「俏江南」就認識張蘭，張蘭知道他是台灣藝人，於是招待他去「蘭會所」，慢慢建立深厚情誼，而認識汪小菲，則是後來的事，這些年，他還把汪小菲稱為鐵哥們。

「我和張蘭直播後，還合作一起送物資去青海，做的都是好事」，而他在張蘭直播間裡，被網友問到大S的事，他還勸張蘭態度別那麼硬，兩邊應以和為貴，所以他對徐家並無惡意。

但這次汪小菲二婚，吳宗憲為何沒參加？他說，自己有一個規矩，就是無論哪一個藝人，再婚都不參加，「不只汪小菲，之前的黃國倫和寇乃馨結婚，我也沒去，因為黃國倫是二婚」。

前兩天吳宗憲在直播時再罵黃子佼，流彈甚至波及大小S，但他表示，「我罵畜生、罵沒家教，都是指黃子佼，徐家發生這麼大的事，我怎麼可能去罵他們，我是愛惜他們的」。

黃子佼(左一)和小S多年後和解，還一起錄節目。(圖／CATCHPLAY提供)

說到黃子佼，吳宗憲仍砲火四射，他爆出更多細節，「有一年，東森找我做節目，我沒空去，後來他們找了5個藝人，其中一個就是黃子佼，他竟然在現場說手上握有我一段影片，是我在酒店裡向一個黑道大哥下跪的畫面，後來其中一個東森工作人員成了我員工」。

這員工把這段過程描述給吳宗憲聽，吳宗憲氣炸了，找了律師要告他，「但那時黃子佼已出事輕生，我才收回告訴」。

在他心中，黃子佼就是面前友好、背後操刀的人，跟小S交往後，小S身邊那群姐妹淘後來都不跟他往來，「除了阿雅，她沒被洗腦，當時我們還合作多年的『我猜』，但他罵我的事，我全知道，他這輩子都想在工作上超越我，但我認為，就算下下輩子也不可能」。

吳宗憲說，他和大小S合作節目那10年間，就算聽到黃子佼偷拍女模全裸照片，也沒去跟小S說過一句黃子佼的不是，「我雖然深知他的為人，但不能越俎代庖，所以我從來跟沒小S說過，但我後來發現，很多藝人受他影響，也不跟我說話」。

吳宗憲(左)在張蘭和大S互相針對期間，還去上了她的直播。(取材自抖音)

他覺得，潮水退了才發現誰沒穿褲子，「我受不了他那些破事，尤其我是有3個女兒的人，看到他可以指定未成年受害者拍影片，這真的太惡心，他以後要怎麼面對自己的女兒？所以我現在看到小優也在背後說別人的事，才會這麼生氣」。

吳宗憲不斷後悔自己的鄉愿，所以每到一個場合被問起，他的怒氣值就被點燃引爆，再難聽的話都說出口，「我最不OK的地方，是當年沒站出來說話，後來看到他出遊還滿臉笑容的照片，我覺得是今年度最惡心的畫面」。